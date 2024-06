Ante avance de la ultraderecha lanzan Nuevo Frente Popular en Francia

Nuevo Frente Popular busca subir el salario mínimo, derogar las polémicas reformas de las pensiones y migratoria del presidente Emmanuel Macron

Regeneración, 14 de junio de 2024. En redes destacan que la alianza de partidos de izquierda presenta un programa de gobierno en caso de victoria, agrupados en el Nuevo Frente Popular.

Y es que el agrupamiento difundió este viernes las principales medidas que tomará de llegar al poder.

Además, entre el centenar de propuestas figura subir el salario mínimo, derogar las polémicas reformas de las pensiones y migratoria del presidente Emmanuel Macron.

Frente Popular

Francia en el camino que tambien marcamos para Colombia. El mundo necesita un gran Frente Popular de la humanidad para detener la crisis climática y construir la paz. https://t.co/IC0klyhLaU — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 14, 2024

Cabe destacar que Radio Francia Internacional destaca que la alianza de izquierda denuncia la “guerra de agresión” de Rusia en Ucrania y las “masacres terroristas” de Hamás en Israel.

Así, el Nuevo Frente Popular presentó este viernes “programa de gobierno”, que buscan una “ruptura total con las políticas de Emmanuel Macron”.

Lo anterior, si gana los comicios, según el diputado de La Francia Insumisa (LFI) Manuel Bompard. “Será la extrema derecha o seremos nosotros”, abundó la ecologista Marine Tondelier.

Acuerdos

Por otra parte se india que los socialistas, ecologistas, comunistas y La Francia Insumisa alcanzaron el jueves por la noche el pacto final para concurrir unidos.

E incluso, junto a otros pequeños partidos como Plaza Pública, de la nueva estrella socialdemócrata Raphaël Glucksmann.

Y es que tejer un acuerdo no se anunciaba fácil, máxime cuando la anterior coalición en las legislativas de 2022, llamada Nupes, se acabó rompiendo.

Esto, por los desacuerdos entre los socialdemócratas y el ala más radical, encabezada por el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

Pero el temor de ver llegar al poder al partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) les obligó a superar sus diferencias, indica el portal.

En Francia los partidos de izquierdas

Socialistas, comunistas, ecologistas, Francia insumisa

Se han unido en un solo partido Frente Popular



Porque lo importante no es quien gana el sillón



Lo importante es que no lo gane la ultraderecha



Mientras aquí todos a la gresca pic.twitter.com/mqauMgEYVv — silvia ♻️ (@Silvia33domin) June 14, 2024

Cabe destacar la presión del oficialismo que criticó que los socialdemócratas pacten con LFI, un partido que Macron calificó de “antisemita” y “antiparlamentario”.

Frente de Izquierda

“Lo único que me importa es que RN no gane los comicios legislativos y no gobierne este país”, dijo Glucksmann en la radio France Inter.

Agregó, además que la “única manera” de conseguirlo es “una unión de la izquierda” en los comicios del 30 de junio y el 7 de julio.

Buenas noticias en Francia.



Las encuestas sugieren que los jóvenes están con el Nuevo Frente Popular (la unidad de izquierdas).



Contrasta con la seducción ultraderechista + conservadora en las juventudes alemanas. pic.twitter.com/ajQ2whalbZ — Mario Campa (@mario_campa) June 13, 2024

Sin embargo, Glusksmann aseguró asimismo que Mélenchon no sería primer ministro en caso de victoria de la coalición.

El Nuevo Frente Popular retoma el nombre de otra alianza formada en Francia en 1936, cuya victoria en los comicios condujo al socialista Léon Blum a liderar el gobierno francés en un contexto en Europa de auge de la Alemania nazi de Adolf Hitler.

Elecciones en Francia

En tanto que por su parte, el expresidente socialista François Hollande, una de las voces más críticas con la anterior coalición de izquierdas, también se dijo “favorable” al Nuevo Frente Popular.

El resultado de las elecciones europeas, en la que los socialistas adelantaron en votos a LFI, también supuso un reequilibrio de fuerzas en el seno de la alianza respecto a la Nupes.

Y, por lo que la izquierda radical cedió un centenar de circunscripciones a sus aliados.

A pesar de que la extrema derecha encabeza las preferencias en Francia, la mayoría de las y los jóvenes, van con la izquierda, ahora el nuevo Frente Popular. pic.twitter.com/cNqdk6gxbE — Beatriz Contreras Castillo (@bethcastilloo) June 14, 2024

