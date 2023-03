Antes de irse Córdova perdona fechorías de operación Safiro y Odebrecht

INE aún al mando de Lorenzo Córdova no seguirá denuncias de millonarios desvíos al PRI, porque dice que Fiscalía no le da información y que no procede

Regeneración 31, de marzo de 2023. El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no sancionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por financiamiento ilegal de las empresas Odebrecht y OHL.

Lo anterior, por medio de Emilio Lozoya– a las campañas de los entonces candidatos Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo.

Y es que los portales destacan que dice el INE que la Fiscalía General de la República (FGR) le negó acceso a la información crucial del caso.

Córdova

Y es que el INE, con Córdova en las últimas, también dejó sin sanción al PRI por la llamada Operación Safiro.

Esto es, la triangulación de 250 millones de pesos de las arcas federales a las estatales de Chihuahua, en 2016.

Además, se sabe que esos recursos que fueron a parar a empresas fantasmas, cuyos accionistas – en dos de cinco compañías– eran prominentes militantes del PRI.

INE

Cabe destacar que los dos asuntos fueron resueltos en la última sesión encabezada por Lorenzo Córdova Vianello

Por otra parte, en el comunicado oficial se lee:

“El INE, imposibilitado para sancionar a partidos por el caso Ode­brecht y la Operación Safiro”.

Y es que dice Córdova que el tema Odebrecht se asemeja al de Amigos de Fox.

-“…,implicó una batalla de esta institución para poder allegarse de información que le fue negada sistemáticamente por las autoridades encargadas de la supervisión de la información financiera”.

Así, Córdova acusó que la FGR les negó de plano toda la información alegando el secreto ministerial.

-“…, lamentablemente, por el tiempo transcurrido desde la presentación de esta denuncia, pues hoy nos vemos obligados a tener que cerrar este caso”, manifestó.

Morena

Por otra parte Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, dijo que aunque los expedientes muestran irregularidades graves en materia de financiación de la política.

“Parecería que tenían ese pendiente de dar carpetazo a estos asuntos y se presenta aquí una justificación; qué buena coartada decir ‘no, pues no podemos investigar, porque la fiscalía no nos da los elementos para investigar’.

Además, dijo que de verdad es una coartada muy buena. “Pero no se cree cuando se ve cómo se ha comportado el INE y su Unidad de Fiscalización”, dijo en presencia de Córdova.

-“La verdad es que aquí se está exonerando y no se puede decir otra cosa”, sentenció.

Chihuahua

Por otra parte se destaca que en el caso de Chihuahua una mayoría de consejeros sostuvo que no se pudo comprobar que los recursos fueron a parar a las arcas del PRI.

La consejera Claudia Zavala, alzó la voz para advertir que no apoyará este tipo de proyectos.

“¿Está acreditado el ilícito? ¡Claro! No me pueden decir que no hay empresas fachadas, no me pueden decir que no hay un entramado de una administración ilegal, ilícita.”

Y dijo que el texto original, elaborado por la Unidad de Fiscalización del INE, avalaba la infracción, pero la Comisión de Fiscalización, donde votan los consejeros, dio el viraje.

Opera

Y es que Operación Safiro son más de 20 señalamientos de enriquecimiento ilícito, peculado, soborno y corrupción.

Finalmente, las investigaciones contra Duarte son por fuertes sumas de dinero, esto porque cuando el del PRI recibió la gubernatura lo hizo con una deuda local de 12 mil 500 millones de pesos.

Sin embargo pero cuando se fue ésta llegó a 49 mil 400 millones de pesos.

Además, de entre las investigaciones que hay en curso, existe una por desvíos de recursos del estado con fines electorales para favorecer al partido al que estaba afiliado desde 1977 por 250 millones de pesos.

Lo anterior, en 2015, año en el que Enrique Peña Nieto era presidente de la república; Manlio Fabio Beltrones, líder nacional del PRI.

E incluso Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, Lorenzo Córdova usó sus ultimas horas en el INE para perdonarlos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.