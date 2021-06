António Guterres fue reelegido como secretario general de la ONU

António Guterres fue reelegido por la Asamblea General de Naciones Unidas para que sea secretario general durante el periodo de 2022 a 2026.

Regeneración, 18 de junio del 2021. La Asamblea General de Naciones Unidas reeligió a António Guterres para que permanezca como secretario general de la organización para el periodo de 2022 a 2026.

En su discurso de aceptación, Guterres indicó que el mayor desafío que tienen todos los países en el mundo, es al mismo tiempo su mayor oportunidad, que es utilizar la crisis que provocó la pandemia de Covid-19 para promover una recuperación «justa, verde, sostenible y la cooperación internacional».

Además, el portugués prometió que trabajaría por un mundo mejor y hacer posible lo imposible. Antonio señaló en su cuenta de Twitter que se siente «profundamente honrado y agradecido» por la confianza que depositaron en él para servir como secretario general de las Naciones Unidas por un segundo mandato.

«Es un privilegio inmenso y un deber de lo más noble», declaró.

I am deeply honoured and grateful for the trust placed in me to serve as the Secretary-General of the United Nations for a second term.

Serving the @UN is an immense privilege and a most noble duty.

