Aterra a conservadores que revocación se aplique a sus gobiernos: Batres

Por 4 razones los conservadores no participan en la revocación de mandato del Presidente:

1. Quisieran quitarlo con métodos no democráticos

2. No pueden ganarle en las urnas

3. El ejercicio fortalece al buen gobernante

4. Les aterra que este derecho se aplique a sus gobernantes. pic.twitter.com/7M5ezyhszP