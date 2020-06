Autoridades mayas se pronuncian a favor del tren [VIDEO]

A través de un video el comisario ejidal Jorge Díaz Álvaro manifiesta el apoyo de la comunidad indígena al proyecto del Tren Maya

Regeneración, 20 de junio de 2020. Autoridades del municipio de Nueva Vida se pronunciaron a favor del Tren Maya. A través de un video el comisario ejidal Jorge Díaz Álvaro manifiesta el apoyo de la comunidad indígena al proyecto del Tren.

«Mi lengua materna soy Chol y en esta comunidad viven personas que hablamos el chol, hablan el tseltal y hablan el español»

«Yo la verdad como comisario ejidal yo represento a toda la comunidad y yo soy el portavoz de este pueblo y quiero decir algo bien claro, nosotros cuando somos autoridad en una comunidad no podemos tomar por decisión propia, tiene que ser tomada conjuntamente con todo el pueblo»

«Sabemos que nos va a traer mucho beneficio, gracias a nuestro presidente de la república ahora si nos ha defendido como pueblos originarios y ahora sí yo veo que nosotros como comunidades indígenas vamos a tener la oportunidad de participar en los trabajos»

El comisario ejidal también señala que las autoridades ya fueron elegidas y que se ha creado una comisión de defensa de lo que es el Tren Maya.

«Yo nomás tengo mi secundaria, no tengo mi universidad, todos somos personas de menos estudios pero no es porque tenemos poco estudio no podemos resolver el problema de nuestra comunidad, es por eso que lamentamos a esas personas quizá tienen su doctorado, tienen su licenciatura, son gente preparada, pero para nosotros como autoridad que representamos pueblo vemos que ellos no han entendido»