Usuarios le dicen #GraciasHBO tras suspensión del programa de Chumel

Regeneración, 20 de junio de 2020. La empresa HBO reiteró su vocación inclusiva, de no discriminación y determinó hacer una investigación ética sobre el racismo, misoginia y homofobia del conductor Chumel Torres.

Las actividades de Torres en HBO llevaban ya 4 años, con el programa Chumel con Chumel Torres, el cual cuenta, hasta el momento, con 5 temporadas.

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa CHUMEL CON CHUMEL TORRES hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”, señaló la televisora en un comunicado.

Tras la polémica que se generó por los dichos del youtuber, quien participaría en un foro del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) titulado “¿Racismo y/o clasismo en México?”, el cual se canceló.

Luego de darse a conocer la noticia de que el programa de Chumel ya no se transmitiría, usuarios de redes sociales agradecieron a la televisora y lanzaron el hashtag #GraciasHBO.

#GraciasHBO de verdad este wey era bien nefasto pic.twitter.com/7XGcWO0UWe

— Here Comes The Luna ☾ (@xJorgeLunax) June 20, 2020