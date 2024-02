Ayotzinapa, expediente abierto hasta llegar a la verdad: AMLO

Con relación a la investigación del caso Ayotzinapa AMLO dijo que desde el inicio hay cosas muy extrañas en todo. Y mencionó algunas de ellas

Regeneración, 15 de febrero de 2024. El presidente AMLO se comprometió a que continuará la búsqueda de los desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero.

Y es que la prensa señaló sobre a diversas organizaciones sociales y líderes de derechos humanos, que cuestionan a su gobierno.

-“Pues es que no coincidimos, pero así es la democracia, tenemos posturas distintas”.

Seguidamente dijo AMLO: “Yo siento que ellos no han ayudado para encontrar a los jóvenes, que, al contrario, han enredado, han enmarañado más el problema”.

Y sostengo que lo han también politizado y están en contra de nosotros, puntualizó.

-Quienes están ahí detrás, pues uno de ellos —porque me gusta llamar a las cosas por su nombre— es Álvarez Icaza, senador filopanista, conservador.

Mismo, que dijo AMLO, estuvo de secretario en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA.

¿Y saben qué es la OEA?

Bueno, pues es un organismo que supuestamente representa a los intereses y defiende a los países de América Latina y del Caribe.

-“…, pero no, es un organismo subordinado al gobierno de Estados Unidos. Para hablar en plata”, acotó.

AMLO señala cosas raras en investigación

Seguidamente, expresó el mandatario de México, “Entonces, “desde el inicio hay cosas muy extrañas en todo. Les menciono dos, tres”.

.Una, que, siendo secretario de este organismo de derechos humanos de la OEA, Álvarez Icaza inicia su participación.

Seguidamente, dijo que hay una relatoría en donde habla de la responsabilidad de autoridades locales y de la delincuencia organizada”.

Esto es, “no está el Ejército en su informe, no está; ni el Estado, no aparece, desde el inicio”.

Luego, se reúnen con Peña, de esta organización, “pero también de un organismo de derechos humanos, Agustín Prodh, el presidente, se reúnen con Peña y firman un acuerdo”.

Cabe destacar que el presidente AMLO dijo que “todo eso la gente no lo sabe”.

-“Es más, estoy seguro que no lo saben los padres porque no quieren que se tenga una relación directa”.

Por ello, aseguró, “yo le he pedido a los padres que podamos hablar y que todos conozcan lo que nosotros sabemos”.

Asimismo aseveró:

-“Estamos investigando para cumplir con nuestro compromiso de encontrar a los jóvenes y saber la verdad y castigar a los responsables, como ya lo estamos haciendo”.

Continuando con la narración, AMLO dijo además, que entonces, se hace este acuerdo en Gobernación con Chong. Y la que firma es la subsecretaria de Gobernación, la señora Limón, del PAN”.

-“… que está ahora de jefa delegacional, ahora se llaman alcaldías, en la Ciudad de México, del PAN. Y firma ahí en el documento el presidente del Prodh. O sea, siempre juntos”.

Así AMLO subrayó:

-“Pero lo más cuestionable es que estas mismas organizaciones y los abogados de los padres, con estas organizaciones, promueven la libertad de detenidos con el argumento de que habían sido torturados”.

Y, en efecto, algunos habían sido torturados, “pero también habían participado en la desaparición de los jóvenes”, subrayó.

Donde se acusa a pseudodefensores

De repente sale una resolución del Poder Judicial “vinculada a estos seudodefensores de derechos humanos con sus términos”.

Esto es, “pidiéndole al Ministerio Público que en 10 días les hagan la prueba de Estambul para comprobar que fueron torturados y que, si en un plazo de 10 días no entregan el resultado, los liberan”.

Tras narrar lo anterior AMLO dijo que “todavía el Ministerio Público en ese entonces pide ampliación, porque no estamos hablando de cualquier estudio, se requiere de estudios sicológicos, médicos”.

-“Se vence el plazo. Ah, no le otorgan la ampliación, y libres, libres. Y lo celebran porque supuestamente así se caía la ‘verdad histórica’”.

Además, puntualizó que: “Sí, nada más que a los que liberaron habían participado, no todos, en la desaparición de los jóvenes”.

Esto es, aseguro AMLO, “tengo las pruebas de que liberaron a personas que luego como testigos protegidos declararon haber participado”.

Entonces, imagínense: por un lado, defendiendo a los supuestos responsables y al mismo tiempo defendiendo a los padres de los muchachos.

La detención de Murillo Karam

-“Porque ¿de qué manera se explica que el procurador Murillo Karam, él mismo se había culpado?”, interrogó AMLO.

Seguidamente, agregó que “él mismo sostuvo que él, con Zerón, eran los responsables de la investigación y ellos crearon la llamada ‘verdad histórica’, y estaba libre”.

Y cuando me presentan un informe y se tienen elementos de que ellos eran responsables, y pido que se actúe porque es un asunto de Estado, y se solicita órdenes de aprehensión contra el procurador y contra otros elementos también del Ejército, empieza una desbandada en la fiscalía especial.

Esto es, “renuncian ministerios públicos; se va el fiscal especial. Que, dicho sea de paso, también había trabajado y es del mismo equipo de Álvarez Icaza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

-“Se van todos, al grado que el que tiene que hacer la solicitud es el propio fiscal con gentes de él”.

Y se van los de la asesoría internacional, y se enojan en vez de decir: ‘Se está terminando la impunidad’.

Haciendo justicia

-“Hay dos generales en la cárcel, está el procurador en la cárcel”, subrayó AMLO.

Entonces, como estamos llegando a conocer el fondo de las cosas, “ahora dicen: ‘No, pues ya está creando Andrés Manuel otra verdad histórica. Está igual o está peor que el gobierno anterior’. No me importa”.

Además, qué bueno que tenemos estas diferencias y al final vamos a ver quién tiene la razón. Y, sobre todo, yo tengo el compromiso y ya se me va el tiempo.

Por ejemplo, me presentan un escrito. ‘Necesitamos revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa’.

Claro. Se han entregado, bueno, dieciocho mil fojas, precisó AMLO.

-“Pero les dije: Sí, también, revisen los archivos. Pero ya se me está terminando el tiempo y lo que yo estoy viendo es que ustedes no quieren que se avance porque ya es un asunto político”.

Es decir, ‘no cumplió, protegió al Ejército, es igual’. Ya los conozco. Los que son iguales son ellos, a los que se fueron, a los corruptos, simuladores. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales.

¡Ah!, les dije:

-Sí a los archivos, un mes. Es más, les ayudamos, contraten a los especialistas que quieran para que revisen todos los archivos.

-No, no, un mes no, nos alcanza.

-¿Cuánto quieren?

-No, más tiempo.

-Tres meses.

-No.

Así relató AMLO desde Palacio Nacional

Compromiso del presidente AMLO

Todo esto lo estoy diciendo de manera enfática “porque quiero que se sepa y que les llegue a los padres para que ellos sepan cuál ha sido la actitud, porque a lo mejor ellos desconocen muchas cosas”.

Y claro que “me voy a seguir reuniendo con ellos y vamos a seguir buscando esclarecer lo sucedido, castigar a los responsables, y sobre todo encontrar a los jóvenes, porque es mi compromiso”.

Pero desde ahora —lo escribí en el libro último— señaló AMLO, “desde ahora sostengo que ese es un expediente abierto, nunca se va a cerrar, nosotros no lo vamos a cerrar”.

-“Y tenemos que llegar a conocer la verdad, y hay como dos, tres tareas que tengo así, que estoy dedicado a eso”, puntualizó el presidente.

