Ayuda, no hagas show, Clara Brugada interpela a Xóchitl Gálvez

Clara Brugada acusa que Xóchitl Gálvez llevó una pipa para una familia en Iztapalapa y pidió votos a cambio. Delito electoral. No lucres con la necesidad

Regeneración, 17 de noviembre de 2023. Clara Brugada, acusó que la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez de lucrar políticamente con el agua en Iztapalapa.

Y es que el jueves, la senadora conservadora publicitó en sus redes sociales su visita a Iztapalapa, en donde publicó fotografías.

Además, Gálvez puso un mensaje informando que apoyó a una familia para llenar su cisterna con pipa de agua.

Clara

“Es reprobable en todos los sentidos que @XochitlGalvez quiera sacar provecho políticamente con el agua”.

Así escribió en X, Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa.

-“Ayer llevó una pipa para una familia en Iztapalapa y pidió votos a cambio, eso es un delito electoral”, indicó seguidamente Brugada.

Además le dijo que “si de verdad quieres contribuir no hagas propaganda”.

-“1. Ayuda, no hagas show. 2. No lucres con la necesidad. Eso no es más que oportunismo político”, sentenció la morenista.

.@XochitlGalvez lucra políticamente con el agua. Llevó una pipa y pide votos a cambio, eso es reprobable desde todos los puntos de vista. Además es un delito electoral. Si de verdad quieres ayudar 1. No hagas propaganda, ni show; 2. No lucres con la necesidad de la gente. Eso nos… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 17, 2023

Precisa

Cabe destacar que previamente en X, Brugada dijo que que el problema con Xóchitl Gálvez no solo es la improvisación, sino que miente como respira-

Esto ,luego que la precandidata presidencial de la oposición conservadora aseguró que en Iztapalapa la gente tiene temor por la inseguridad.

El problema con @XochitlGalvez no solo es la improvisación sino que miente como respira:



Junto con la Dra. @Claudiashein logramos reducir en un 56% los delitos de alto impacto en Iztapalapa con programas sociales, mejores policías, las Utopías y los Pilares.



¿Y qué hizo la… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 16, 2023

Y es que Brugada señaló que junto con Claudia Sheinbaum, como jefa de Gobierno, logró reducir en un 56% los delitos de alto impacto en Iztapalapa.

Lo anterior, con programas sociales, mejores policías, las Utopías y los Pilares.

“Para muestra de cómo gobiernan está Guanajuato que es uno de los estados más violentos en el país”, le dijo.

Licencia

Por otra parte, las redes subrayan que el Congreso de la Ciudad de México avaló la licencia definitiva de Clara Brugada como alcaldesa de Iztapalapa.

Así, se indica que el tema se trató en la sesión ordinaria de este jueves por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido.

Y misma quién leyó en la orden del día la petición de la exedil, quien buscará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Querida @EugeniaLeon este comentario viene de una grande y lo recibo de corazón.



Agradezco tus palabras y confirmo que estamos comprometidas con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y avanzaremos en unidad porque #EsTiempoDeMujeres.#ClaraconClaudia https://t.co/oOa7k795FH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 17, 2023

Además, se indica que a mano alzada los legisladores aprobaron la licencia de Clara Brugada a partir del 15 de noviembre.

Finalmente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, está a la espera de que el Congreso local le notifique para enviar una propuesta de quien ocupará la alcaldía de Iztapalapa.