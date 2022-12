Banda La Adictiva compone corrido para la Selección; “ya no metan a jugar a Jiménez»

La Adictiva compuso un corrido señalando que extrañan en la Selección a Rafa Marquez y Chicharito y que no deben poner a jugar a Raúl Jiménez

Regeneración 30 noviembre 2022. El grupo La Adictiva compuso un corrido en el que narra que la afición extraña a Rafa Márquez y a Chicharito.

También mencionan que la Selección mexicana no ha anotado ningún gol en lo que va del Mundial de Qatar.

Pero eso no es todo pues señalaron que ya no deberían meter a jugar a Raúl Jimenez, pues aunque es bueno ahorita no se encuentra al cien.

“Se le extraña demasiado a Rafa Márquez y también al Chicharito, ni un gol hemos anotado y ya viene el tercer partido”, se escucha en una parte del corrido.

En otra parte de la canción la Adictiva menciona que si la Selección no mete cuatro goles estamos perdidos.

“El miércoles jugamos con Arabia y ese es el decisivo, si no metemos mas de cuatro goles, estamos perdidos, no se asusten claro que se puede”, dice el tema.

Se le extraña demasiado a Rafa Márquez y también al Chicharito…🎶 😂 VAMOS MÉXICO!!! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽⚽️ #HumorAdictivo pic.twitter.com/m4lYHynkTB — La Adictiva (@adictivaoficial) November 30, 2022

Canción a Chicharito

Cabe recordar que anteriormente la banda La Adictiva ya le había compuesto una canción a Chicharito por sus buenos resultados tanto como nacional como internacionalmente.

La banda Adictiva creo una buena estrategia de popularidad a través de esta canción pues México se esta jugando su estancia en Qatar.