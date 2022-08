Bautizan a mujer como #LadyParque a mujer que se apropió de un parque en Reynosa

Usuarios de redes sociales bautizaron como #LadyParaque a una mujer en Reynosa, Tamaulipas, que no deja usar un parque público.

Regeneración, 4 de agosto del 2022. A través de redes sociales, usuarios dieron a conocer a una mujer que impide que un parque público sea utilizado por otras personas.

Mediante la plataforma de Tik Tok se difundió el video donde se puede ver a la mujer molesta por utilizar el espacio público.

El usuario de la red social china compartió la grabación donde se puede ver a la mujer molesta, debido a que ella “paga el mantenimiento”.

La grabación tuvo lugar en Reynosa, Tamaulipas, donde la mujer acusó a las autoridades de no hacerse cargo del lugar.

“Solo queríamos hacer un picnic para pintar, convivir, pasar una linda tarde, pero, al parecer, hay personas que les incomoda ver felices a otros”, se indica en el video.

Una voz en off indica que la mujer llego con una actitud grosera al encontrar a los jóvenes en el parque público de Reynosa. “La señora llegó groseramente a quitarnos del parque público”, se escucha.

Además, se indicó que los vecinos de la zona defendieron al grupo de jóvenes que se encontraban en el parque.

“Esto no lo mantiene el municipio, yo le doy el mantenimiento, a mí no me pagan, a mí me sale de mi bolsa (…) Cuando el municipio le dé mantenimiento a esto, entonces el municipio puede y las áreas verdes no se pisan”, indicó la mujer.

Hasta el momento el Ayuntamiento de Reynosa no se ha pronunciado respecto a lo señalado por la mujer, que fue bautizada en redes como #LadyParque