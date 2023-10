Beatriz Gutiérrez envía donativo a Atypical Teve de Alazraki

A nombre de AMLO y propio donó 250 pesos solicitados por Atypical TV, ante las dificultades financieras por las que atraviesa Alazraki

Regeneración, 6 de octubre de 2023. Beatriz Gutiérrez Müller, envió un donativo a Atypical TeVe tras la solicitud de Alazraki debido a las dificultades financieras por las que atraviesa la empresa.

Además, la esposa del presidente publicó el comprobante del donativo a dos días de que el mandatario dijo que le enviaría dinero

Alazraki

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO informó que realizó un donativo de 250 pesos al medio de comunicación Atypical TeVe, del periodista Carlos Alazraki.

Ello, pese de que el comunicador es crítico de su gobierno.

Así los portales subrayan que Beatriz Gutiérrez, publicó el donativo hecho.

Además, en la publicación en redes sociales Gutiérrez Müller detalló que el donativo es por parte de ella y su esposo.

@carlosalazraki: como el presidente me lo solicitó, aquí está el depósito ofrecido. Es, de hecho, a nombre de los dos pues ambos defendemos y defenderemos la libertad de expresión, el derecho de réplica, la libre asociación y por ende, nada de censura. ¡Somos libres! Saludos y… pic.twitter.com/P3E3JjXJ2i — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) October 6, 2023

Dice

-“@carlosalazraki: como el presidente me lo solicitó, aquí está el depósito ofrecido”.

Además, dijo que “es, de hecho, a nombre de los dos pues ambos defendemos y defenderemos la libertad de expresión, el derecho de réplica, la libre asociación”.

Y, “por ende, nada de censura. ¡Somos libres! Saludos y lindo día”, escribió Beatriz al empresario Alazraki.

Agencia

Así, los portales indican que el 1 de octubre cuando el periodista Carlos Alazraki informó que varios empresarios ya no realizaban donativos a su agencia Atypical TeVe.

Así, afirmó que a partir de este momento, hacía frente a un panorama difícil.

Además, la alcaldesa con licencia, Sandra Cuevas, no tardó en hacerse cargo de la situación y de manera inmediata, salió a las calles a pedir donativos para salvar la plataforma de Alazraky.

Otro

De acuerdo con Alazraki la empresa “esta entrando en un camino bastante peligroso financiero”.

-“No vamos a recibir, estoy seguro, ayuda de empresarios, es una decisión que ya me han dicho muchos empresarios, entonces si ustedes pueden ayudarnos Dios se los va a agradecer”.

Seguidamente dijo:

-“México se los va a agradecer, porque lo que hacemos, todo, es por ustedes”, expuso Alazraky el pasado 1 de octubre.

AMLO

-“Hay que ayudar a Alazraki, ¡ternurita! Ya le voy a mandar mis 25 pesos, ahorita no traigo nada pero sí, cuando menos se atreve a decir ‘no tengo’ o ‘ya no me alcanza para mantener el programa’”.

Así dijo AMLO.

Además dijo que 2″ay que ayudarlo, porque además es poco lo que está solicitando, 25 pesos. Yo se lo voy a mandar, los 25 (…) se los voy a pedir a Beatriz, que me los preste”.

-“MIL MIL GRACIAS @BeatrizGMuller Y @lopezobrador_ POR SU APOYO A @AtypicalTeve !!!”, escribió Alazraki.