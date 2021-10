Un bolero conocido como ‘El Rocky’ por un video de Luisito Comunica, fue detenido por la FGJCDMX tras ser señalado de violación

El youtuber retiró el video con el bolero de su cuenta de YouTube

Regeneración, 20 de octubre de 2021. Un bolero que trabajaba en el Zócalo de la Ciudad de México ganó popularidad en redes tras ser entrevistado por el youtuber Luisito Comunica.

Sin embargo, una joven identificada como Andrea ‘N’ denunció en 2020 que fue víctima de abuso por el bolero Roque ‘N’, mejor conocido por su alías ‘El Rocky‘.

El comunicador Carlos Jiménez dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) ya detuvo al exreo ‘El Rocky‘ por presunta violación.

A través de un tuit, se detalló que el bolero fue identificado por la víctima, quien en 2020 denunció que lo conoció por el video de Luisito Comunica.

Según la información, Andrea ‘N’ interpuso su denuncia tras haber sido presuntamente violada por el bolero y este miércoles la Policía de Investigación lo detuvo.

La denuncia fue compartida en redes sociales a mediados del 2020, cuando la presunta víctima reveló que los actos ocurrieron en 2019.

Andrea ‘N’ publicó su denuncia para pedir apoyo. Ante la difusión ‘El Rocky’ fue identificado por los seguidores de Luisito Comunica.

En la narración, Andrea ‘N’ aseguró que durante una charla con el bolero, él le invitó un jugo e instantes después, ella perdió la consciencia y fue abusada.

«Me dijo que me iba a invitar un jugo para platicar chido, me dio sus cosas que usa para bolear zapatos y las puso en su cubeta blanca, me dijo que las cuidara. Yo lo esperé mientras él fue por el jugo»