Brigadas, incluso de Sedena y Marina ante inundaciones en Chalco: AMLO

AMLO: Problema estructural de un drenaje con dimensiones muy limitadas y taponamiento por acumulación de basura en Chalco. Todo el apoyo

Regeneración, 23 de agosto de 2024. AMLO subrayó que se atienden las inundaciones en el municipio de Chalco en Edomex, a 20 días de la anegación con aguas negras.

Y es que AMLO recordó que brigadas acuden diariamente al lugar de los hechos y de manera ininterrumpida.

Sin embargo es colector de agua general es pequeño y hay basura.

AMLO y Chalco

Así desde Palacio Nacional dijo el presidente que para atender a la población afectada en el municipio mexiquense de Chalco están desplegándose los programas para enfrentar emergencia.

Esto por parte del Ejército y la Marina, y, acusó a los medios de comunicación de utilizar estas desgracias para cuestionar el desempeño del gobierno.

Seguidamente AMLO reconoció que la situación de Chalco obedece al rezago tan acentuado que había en el periodo neoliberal.

Esto es que no le dio tiempo para corregir tantas cosas que heredaron.

Visita

-¿Piensa ir a Chalco?

“No, porque está atendiéndose. Nos queda un kinder que no se ha podido limpiar, pero volvió a anegarse. Estoy pendiente, hay 70 personas en el refugio. Y estamos atendiendo”.

Así dijo AMLO en conferencia Mañanera.

Asimismo, precisó:

“¿Por qué no voy? Por lo mismo que no fui a Acapulco, es temporada de zopilotes, tengo que cuidar la investidura presidencial, No es Andrés Manuel”.

Otis y AMLO

Cabe destacar que AMLO explicó que no irá al municipio de Chalco por la misma razón que no viajó a Acapulco tras el paso del huracán Otis.

“¿Y sabes por qué no voy? Por lo mismo que no fui en su momento a Acapulco, porque están como buitres, es temporada de zopilotes”.

Entonces, dijo además, “tengo que cuidar la investidura presidencial, no a Andrés Manuel, una vez que yo entregue la banda presidencial ya voy a ser Andrés Manuel de Tepetitlán”.

“Hasta voy a poder decir como en la escuela, a la salida nos vemos”, bromeó AMLO.

“Pero ahorita no puedo, no me puedo exponer, porque si digo: voy a ir a Chalco ahí va a ir la provocación de los conservadores, tengo que cuidar eso pero no quiere decir que no está siendo cuidada la gente de Chalco”, concluyó.

Basura

Además, declaró que las constantes inundaciones en el municipio se deben a un problema estructural, que se agravaron por gran la cantidad de basura que hay en el colector Solidaridad.

“Es un problema estructural, de fondo. Porque es un drenaje con dimensiones muy limitadas, muy pequeño y fue rebasado, además también con problemas de basura. Es un drenaje con muy poco diámetro para todo lo que ha estado lloviendo”.

Finalmente AMLO destacó el trabajo conjunto con Marina, Defensa Nacional, Protección Civil, Conagua y el gobierno del Estado de México.

E insistió

“Se está atendiendo la situación, ya llevan algunos días allá (en Chalco), nada más que ha seguido lloviendo. Ya se está atendiendo y lo vamos a seguir haciendo”.

