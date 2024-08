Desafortunada e imprudente declaración de embajador Salazar: AMLO

La medallista olímpica reclamó que le redujeran la beca por no alcanzar el rendimiento necesario y acabó exhibida ella.

$4 mil diarios no los gana ni AMLO, y no es nada despreciable todo el apoyo acumulado que ha recibido. Otra golpista más de la 4T que no le da al blanco. 🎯 pic.twitter.com/WsSTQQfdXQ