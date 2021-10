Biden apenas alcanza un 35% de aprobación en su política migratoria. Solo 34% de estadounidenses considera que la nación está bien encaminada

Regeneración, 1 de octubre del 2021. La popularidad de Joe Biden como presidente sigue cayendo conforme a los resultados de la encuesta mas reciente de The Associated Press y NORC Center for Public Affairs Research.

Las datos arrojan un decrecimiento en la aprobación de Biden quién tuvo opiniones favorables del 59% en julio, pasando a 54% en agosto, mismas que en septiembre se ubican en solo 50%

Por otra parte la desaprobación a su mandato alcanza el 49% de los encuestados.

Y es que la agencia encuestadora indica que se trata un reflejo de su manejo de temas como el retiro de Afganistán, la represión a migrantes de Haití y la pandemia de Covid.

Además de ello, las dificultades del presidente Biden para la aprobación de sus políticas económicas, impositivas y de infraestructura en el Congreso.

Y es que, señala la encuesta, apenas el 34% considera que Estados Unidos está bien encaminado.

Esto, comparado con el 50% en los primeros meses del mandato de Biden.

Las cifras

Lo que se observa es que desde julio, la tasa de aprobación de Biden ha caído levemente entre los demócratas, pasando de 92% de aprobación a un 85%.

Sin embargo entre los ciudadanos que se consideran independientes la aprobación pasó del 62% a solo 38%.

Para el caso de los republicanos, los índices de aprobación de Biden se mantienen en 11%

En la población blanca su aprobación decreció 7% y se ubica actualmente en 42%; en cambio cayó 22% entre la población negra, con una aprobación de 64%.

La encuesta revela que el 47% aprueba su manejo de la economía.

Con relación a la pandemia de coronavirus su aprobación también se redujo, en este caso 9 puntos porcentuales pasando de 66% de apoyo en julio a 57% en septiembre.

Casi nueve de cada 10 demócratas aprueban el manejo de la pandemia, comparado con dos de cada 10 republicanos.

Política exterior

En materia de política exterior, el 43% aprueba su manejo, pero no así en el tema de la retirada de Afganistán

Con relación al tema específico de Afganistán, Biden cuenta con la aprobación de solo el 34%.

El 46% de los estadounidenses aprueban a Biden en materia de seguridad nacional, en tanto el 52% la desaprueban.

Apenas el 35% aprueba el manejo de la inmigración. Entre los demócratas el 60% aprueba sus medidas migratorias junto con el 6% de los republicanos.