Calica no fue expropiada, solo no puede extraer piedra caliza: Bárcena

Calica simuló permisos ante Tribunales Internacionales. Evadió impuestos en México, en bolsa de EE.UU confesaron tener el doble de reserva pétrea: Bárcena

Regeneración, 11 de octubre de 2024. La Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena dijo en la Mañanera de Sheinbaum que el gobierno de México no expropió minera Calica.

Además, detalló que evadieron impuestos y que simularon permisos de Antropología para las zonas arqueológicas.

Calica no puede

Cabe destacar que Bárcena dijo muy puntualmente que Calica ya no puede extraer más piedra caliza en el Área Natural de Quintana Roo.

Y es que aclaró que se emitió una declaratoria de Área Natural.

“Esto no es una expropiación, la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando, no, no estamos expropiaciones, su terreno sigue siendo de ellos».

Así dijo muy precisa la secretaria de Medio Ambiente de México.

Seguidamente explicó que «lo único que si estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza. Tendrá que restaurarlo, producir bosque, pero caliza no”, explicó.

Calica miente

Por otra parte, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, Alicia Bárcena exhibió como Calica miente ante los tribunales internacionales.

“Simularon incluso ante el Tribunal Internacional que tenían todos los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la zonas arqueológicas».

Por otra parte, incluso detalló que evadieron impuestos y mintieron a la autoridad hacendaria de México.

«Yo diría lo más delicado también para México, es que reportaron a la autoridad financiera de Estados Unidos en la Bolsa, -porque es una empresa que cotiza en Bolsa-, el doble de reservas de material petreo que reportan en México para poder evadir impuestos”, indicó.

Además, Alicia Bárcena detalló que en el año 2000 se les extendió el permiso por 20 años.

“Ellos ya no tienen permiso desde diciembre del 2020″.

Asimismo, denunció que «explotaron además 140 hectáreas de extensión con una profundidad de 12 metros invadiendo realmente el manto freático».

E incluso declararon que tenían, que había siete cenotes (…) destrozaron al menos tres y afirmaron tener todas las concesiones de agua, y solamente tenían una que nunca actualizaron».

Finalmente dijo que con ese permiso «para incluso ir más abajo del manto freático”.

Memoria

Por otra parte, en redes se recuerda que el 6 de mayo la Profepa acudió a verificar las actividades que realizaba la empresa y colocó sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Al tiempo que se indica que el subsuelo es propiedad de la nación y quien hace uso de este sin permiso, viola las leyes mexicanas.

Además, se puntualiza que la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo.

Y es que realizaron una visita de inspección en el predio La Rosita, de la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica), filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Así se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio.

Anteriormente, en 2017 y 2018, la Profepa había impuesto una clausura y sanciones administrativas a esta empresa por aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado, en superficie y temporalidad en el predio El Corchalito.

Lo anterior, derivó en una demanda al Estado mexicano bajo las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

E incluso, reclamando una compensación de más de mil quinientos millones de dólares estadounidenses, más intereses y gastos procesales.

Alteraciones

Finalmente, la dependencia indicó en esa fecha que la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo.

Asimismo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo.

Lo anterior, por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas.

