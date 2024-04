Campeche: Fernández Montufar estaría detrás de rebelión policial y motín

Eliseo Fernández Montufar, candidato de MC que tiene orden de aprehensión por desvío de recursos. Es señalado por asesinato de excontralor de Campeche

Regeneración, 12 de abril de 2024. El portal Reporte Índigo señala que tras la rebelión de policías en Campeche estaría Eliseo Fernández Montufar quien además es señalado como autor intelectual del asesinato del excontralor del municipio de Campeche.

Así, el portal recuerda en primer lugar la rebelión de policías contra la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Campeche, Marcela Muñoz Martínez.

-“Detrás de esta revuelta podría estar la mano de Eliseo Fernández Montufar, uno de los políticos con más poder, más polémicas y acusado de actos de corrupción en la entidad”.

Ante los permanentes hostigamientos, noticias falsas, ataques en las redes sociales, calumnias, descalificaciones y ahora incluso amenazas de muerte contra la vida de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, @MarcelaMunozAO, manifestamos todo nuestro respaldo… pic.twitter.com/9uwFehgBiP — Layda Sansores (@LaydaSansores) April 13, 2024

Lo anterior, señala el portal al tiempo que recuerda que Fernández Montufar fue alcalde del municipio de Campeche de 2018 a 2020.

E incluso, estuvo cerca de ganar la gubernatura de la entidad en 2021 y actualmente es candidato a un escaño del Senado de la República por Movimiento Ciudadano.

Campeche

Por otra parte, se india que el político emecista cuenta con una orden de aprehensión por presunto desvío de recursos, enriquecimiento ilícito.

Además del quebranto al erario público cuando fue presidente municipal.

Así, se refiere al motín en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén y el ataque a los uniformados que intentaron frenarlo.

Las manifestaciones que se han realizado en últimas fechas en Campeche son de evidente tinte político-electoral.



Muy bien por la gobernadora @LaydaSansores quien en todo momento ha promovido el diálogo sin caer en provocaciones. Cuenta con todo nuestro respaldo. pic.twitter.com/fC3ZbPot11 — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 11, 2024

Y es que durante la madrugada del 15 de marzo, en Kobén, policías estatales llevaron a cabo un operativo para trasladar a un penal de máxima seguridad a Samuel C. G.

Mismo., quien es procesado por ser el asesino confeso del excontralor municipal de Campeche, Sergio Novelo Rosado.

Además, es testigo clave en el juicio contra el exalcalde Eliseo Fernández Montufar, presunto coautor intelectual de ese crimen.

MARTES DEL JAGUAR | T3 CAPÍTULO 11 | 9-ABRIL-2024 https://t.co/05dvNnnCyK — Layda Sansores (@LaydaSansores) April 10, 2024

Traslado en Campeche

Seguidamente, se indica que el traslado de Samuel llevaba varios días queriendo realizarse ya que presuntamente existían amenazas de muerte para evitar que testificara en su caso y en del Eliseo.

Sin embargo a pesar del motín, Samuel fue trasladado a un penal de máxima seguridad.

Cabe destacar que se explica que Sergio Novelo Rosado, a quien Samuel presuntamente asesinó, fue titular del Órgano Interno de Control del ayuntamiento de Campeche.

E incluso se precisa que en 2020, fue despedido por Fernández Montufar tras haber denunciado el presunto intento de falsificación de documentos en los que se habría estampado su firma apócrifa.

-“El 4 de mayo de 2021, se entrevistó a Sergio Novelo, quien tras revelar presuntos fraudes perpetrados en el ayuntamiento, dijo temer por su vida”.

Asimismo, responsabilizó a Fernández Montufar de cualquier cosa que pudiera pasarle a él o a su familia.

Desde Palacio Nacional, 23 gobernadores acompañamos a nuestro querido Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ en la Mañanera, donde se habló sobre los avances del programa @IMSSBIENESTAR:



Hoy cuenta con 635 hospitales, 11,913 centros de salud y 131 mil 961 trabajadores.… pic.twitter.com/eHX99IASAi — Layda Sansores (@LaydaSansores) April 9, 2024

Amenazas

-“Yo ya lo veía venir, toda vez que comenzaron a haber malos manejos. Empezaron a pagar cosas que no se habían concluido, como el trabajo de bacheo y muchas otras adjudicaciones”.

Al tiempo que explicó que “esto no se puede hacer, tú pagas hasta que se cumple el contrato”.

Asimismo explicó “pero ellos pretendían que la Contraloría diera su visto bueno para realizar estas prácticas y yo me negué”.

-“Yo les dije, a ver, una cosa es ser parte del equipo, y otra firmar actos que no están concluidos. Al final es mi firma como contralor y funcionario público”.

Esto es “yo no puedo decir que algo concluyó y que lo recibimos en tiempo y forma para que se pague si no es así”, dijo.

Falsificaciones en Campeche

Por otra parte Reporte índigo precisó que Novelo acusó a las autoridades municipales de falsificar su firma después de que fue cesado, para defraudar al ayuntamiento con documentación alterad.

Ya, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche.

Novelo además expuso el fraude por más de 28 millones de pesos con recibos de la CFE, cuyos pagos no se depositaron a cuentas de la comisión, sino a las de dos personas físicas.

Esto es, Juver Arturo Aragón Gomez e Irving Vega Cepeda, en más de 40 operaciones.

“Esta cloaca se destapa en diciembre de 2020. Cuando me entero, previo a que me cesen, pido que me digan cuántos depósitos se hicieron a la cuenta de esta persona”

Entonces, narró “me pasan una relación que demuestra que en total fueron más de 40 depósitos que suman más de 28 millones de pesos con recibos de CFE”, reveló al portal.

Asesinato

Finalmente se señala que Novelo fue asesinado poco antes de la medianoche del 6 de julio de 2022. Su victimario lo sorprendió en una taquería de la colonia Presidentes de México, de la capital campechana.

Y es que El 10 de agosto del mismo año, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la detención del probable homicida, identificado como Samuel “N”.

Y, quien en su audiencia inicial ante el juzgado se declaró culpable del crimen y señaló como autor intelectual a Fernández Montufar.

Mismo, quien “presuntamente lo habría contratado a través de su chofer, Eligio, para perpetrar el asesinato a cambio de un pago pactado de 120 mil pesos, de los cuales recibió 70 mil como anticipo”.

