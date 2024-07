Si son buenos jueces ¿Porqué no se inscriben en la elección?: Sheinbaum

Que un juez o magistrado sea electo por voto le va a dar mucha más fuerza. Con la actual Ley Sheinbaum escogería 3 ministros de la Suprema Corte

Regeneración, 17 de julio de 2024. Claudia Sheinbaum dio por hecho que la reforma al Poder Judicial será aprobada en septiembre próximo.

Además, interrogó sobre las elecciones en el Poder Judicial:

“¿Por qué no se inscriben ellos en la elección? Si son muy buenos jueces y muy buenos magistrados, que se inscriban en la elección y que sean electos”, dijo Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum y la justicia

Llegaron de visita dos grandes amig@s y compañer@s. Paco Taibo II que se mantendrá al frente del Fondo de Cultura Económica y Paloma Saiz pic.twitter.com/vwu5PwhBdQ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 17, 2024

De acuerdo con la presidenta electa, el hecho de que un juez, magistrado o ministro sea electo por voto popular “le va a dar mucha fuerza”.

Cabe destacar que rechazó que su elección vaya a ser partidista.

Además, recordó que el expresidente Ernesto Zedillo redujo de 26 a 11 la cantidad de asientos del Pleno de la Suprema Corte.

E incluso, cerró la Suprema Corte y eligió a 11 nuevos integrantes del Alto Tribunal.

-“¿Qué opinan de esa reforma? O no opinan porque todos se fueron con su pensión de no sé cuántos millones”, dijo Claudia Sheinbaum.

Me dio mucho gusto estar con mujeres de 60 a 64 años que se sienten orgullosas de ser parte de la Transformación y han decidido que no solo deben ser reconocidas por su trabajo en el hogar, sino difusoras de una cultura de la igualdad y en contra de toda forma de discriminación. pic.twitter.com/eIaRloNQEW — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 16, 2024

Además, advirtió que si la reforma al Poder Judicial no se lleva a cabo, ella tendrá que designar a tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante su sexenio.

“Si no hubiera reforma, a mí como presidenta me tocaría elegir a tres (ministros), el primero es en noviembre. Así como está, se manda una terna dos veces y si no elige directamente la presidenta, entonces me tocaría elegir uno” recalcó.

Y “de tal manera que serían quienes han estado votando a favor de las reformas que se han aprobado, que no han estado invadiendo las funciones del legislativo”.

Incluso, Sheinbaum recalcó que esto provocaría que como presidenta en funciones tenga más influencia sobre la Suprema Corte:

“Después sería otro y después sería otro, si su preocupación es que haya influencia del Ejecutivo sobre la Suprema Corte, pues en teoría habría más influencia de la presidenta sobre la Suprema Corte”.

Me dio gusto recibir a legisladoras y legisladores de Estados Unidos, acompañados por el embajador Ken Salazar, y ratificar la importancia de una relación de amistad como socios y vecinos en condiciones de respeto e igualdad. pic.twitter.com/oZbfAbfVnA — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 16, 2024

Jueces y política

La reforma es necesaria porque los integrantes del Poder Judicial se han dedicado a hacer política, destacó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.

Lo anterior, en entrevista con medios de comunicación realizada en la casa de transición de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ellos están haciendo política ahorita, los ministros, los jueces, los magistrados están haciendo política”.

Además, aseveró que “llegó un momento en el que el deterioro del Poder Judicial es tal que tenemos que experimentar nuevos caminos para limpiar el sistema de justicia en México, este es uno de ellos”.

Esta mañana en conferencia de prensa informamos sobre el programa Pensión para el Bienestar de Adultas Mayores:



➡️ En octubre inicia el censo de las mujeres de 60 a 64 años de edad.

➡️ Comenzaremos, en 2025, con las mujeres de 63 y 64, así como las mujeres registradas como… pic.twitter.com/ok8PwdfvgQ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 17, 2024

