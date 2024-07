Reducción a precio de combustibles, beneficio de rescate a Pemex: AMLO

Con AMLO el precio de gasolina Magna bajó promedio anual de 5.4 % Premium, 6%, Diésel, 6.7 % El costo del gas LP en cilindro disminuyó 24.6%

Regeneración, 19 de julio de 2024. AMLO reafirmó que los beneficios del rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex), impulsado por el Gobierno de la Cuarta Transformación, se reflejan en la reducción en términos reales de los precios de los combustibles.

“Se hizo ese rescate apoyando al pueblo. (…) Vamos muy bien en Pemex y muy bien en cuanto a la economía nacional y, lo más importante”.

Además, dijo que en México hay bienestar y el pueblo está contento y hay felicidad, muy contrario a lo que quisieran nuestros adversarios”, expresó.

Aquí el duro mensaje que le envió @lopezobrador_ a Donald Trump.



Defiende a los mexicanos y su trabajo y le explica a Trump que, una política como la que plantea, afectaría muchísimo más a los estadounidenses que a los mexicanos.



No tiene desperdicio lo que dijo AMLO. ¡Orgullo! pic.twitter.com/q26EgVZv7W — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) July 19, 2024

AMLO gasolina

En conferencia de prensa matutina sostuvo que las acciones orientadas a la autosuficiencia energética disminuyen cada vez más las importaciones de combustibles desde el extranjero, lo que fortalece la economía nacional y popular.

“Está muy bien Pemex, vamos muy bien. Nada más imaginen que antes, cuando llegamos, el 75 por ciento de la gasolina que consumíamos, la teníamos que comprar en el extranjero y ahora estamos produciendo ya el 75 por ciento de lo que consumimos”.

Asimismo, “Pemex ha sido rescatada como empresa pública, como empresa de todos los mexicanos; fue una hazaña lo que se logró”, destacó.

En este sexenio, el precio de la gasolina Magna bajó en un promedio anual de 5.4 por ciento; la Premium, 6 por ciento y el diésel, 6.7 por ciento. En tanto, el costo del gas LP en cilindro disminuyó 24.6 por ciento.

“Hechos, no palabras. (…) El propósito, lo que planteé, es que no iba a aumentar el precio de la gasolina en términos reales y (…) no sólo no aumentó, sino se redujo”, puntualizó el mandatario.

“En lugar de construir muros hay que apoyar a los países y a las personas”, responde la Presidenta electa Claudia Sheinbaum @Claudiashein a mi compañera @sarapablo1 a pregunta expresa sobre el discurso antimigrante de Donald Trump



En Zacatecas, donde acompañará a AMLO a un… pic.twitter.com/4zyfqrLDWG — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) July 19, 2024

Costos de energéticos

En cinco años y medio, el Gobierno de México revirtió los intentos de privatización y desaparición de Pemex, así como la tendencia al alza de los costos de los energéticos, que propiciaron los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ante AMLO presentó un informe de avances en el que resaltó el crecimiento de la producción de hidrocarburos durante esta administración.

A partir de la compra de la refinería de Texas, Deer Park, y la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (SNR), conformado por los complejos de Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Minatitlán, Veracruz; Salamanca, Guanajuato; Tula, Hidalgo, y Salina Cruz, Oaxaca.

Olmeca en Paraíso

En 2024, la producción de petróleo se incrementa a un millón 852 mil barriles diarios, en contraste con el millón 642 mil barriles diarios que se contabilizaban en enero de 2019, al inicio de la administración.

De este modo cambió la tendencia en declive que llevaba 15 años consecutivos desde 2004. Si ese panorama hubiera seguido, dijo el titular de Pemex, la empresa sólo produciría 317 mil barriles.

El procesamiento de crudo creció en la actual administración. En el primer semestre de 2024 se produjeron un millón 202 mil barriles al día, equivalente a 135 por ciento más que en diciembre de 2018, cuando se registraban 511 mil barriles diarios debido a la falta de inversión en el sexenio anterior.

El titular de Pemex aseguró que estos resultados se potenciarán en lo que resta del año tras la operación plena de la nueva refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, que tendrá capacidad de procesar 340 mil barriles diarios.

Señala AMLO que no se transforma a un país con los fifís. Aconseja que en el futuro no haya divorcio con el pueblo. "Hay que apoyarse en los pobres, en el pueblo raso, y también las clases medias". pic.twitter.com/pbIhmdbtpl — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) July 19, 2024

Pemex incrementa su patrimonio con la construcción de dos plantas coquizadoras en las refinerías de Tula, Hidalgo, y Salina Cruz, Oaxaca, que convertirán el combustóleo en gasolinas y diésel, lo que se traduce en mayor rentabilidad y menor contaminación.

La recuperación de Pemex permite una sólida recuperación en las ventas de los productos de la dependencia dentro del mercado interno luego de que la llamada reforma energética estableciera una regulación asimétrica en contra de la empresa pública.

Empresa

Al mismo tiempo, ejecuta de manera responsable la extracción de aceite y gas, necesarios para la autosuficiencia en materia de combustibles.

El presidente López Obrador recordó que la política privatizadora del periodo neoliberal beneficiaba a empresas privadas, sobre todo extranjeras, al punto de entregarles bloques y campos en tierra y mar.

Sin embargo, la reforma energética no desarrolló la inversión extranjera ni la producción de crudo como lo sostuvieron en el sexenio anterior.

Tim Golden, acepta que AMLO no tiene ninguna relación con el narcotráfico.



Golden es un vocero de la DEA, quien está en pleno intervencionismo en México. Es un periodista mercenario, injerencista de la derecha internacional.



Sus escritos, salen de las oficinas de la DEA.

RT👇 pic.twitter.com/77nu3pXgtF — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) July 19, 2024

“Si esa política hubiese continuado estaríamos en quiebra, estaríamos comprando petróleo porque esta gente es antipatriota, no le interesa el país, no le interesa el bien público, le interesan los negocios, el dinero”, agregó.

AMLO agradeció a las y los trabajadores de Pemex que han acompañado el rescate de la empresa nacional.

Por parte de Pemex asistieron al informe: el director general de Exploración y Producción, Ángel Cid Munguía; el director de Finanzas, Carlos Fernando Cortez Fernández.

Asimismo, el director de Transformación Industrial, Jorge Luis Basaldúa Ramos; el director corporativo de Administración y Servicios, Marcos Manuel Herrería Alamina y la titular de la Unidad de Control Interno, Gabriela Susunaga Hernández.

