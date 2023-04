Canelo Álvarez dice que Juan Manuel Márquez le tiene envidia, “está podrido de su cabeza”, dice

El tapatío, Saúl “Canelo” Álvarez, respondió a las críticas que ha recibido por parte del exboxeador Juan Manuel “El Dinamita” Márquez llamándolo envidioso.

Regeneración Mx, 14 abril 2023. Tras las declaraciones emitidas por el exboxeador mexicano Juan Manuel Márquez, sobre la próxima pelea del Canelo Álvarez, en el estadio Akron de Guadalajara, el tapatío salió a defenderse llamando envidioso a quien fuera el campeón de peso ligero.

Además de asegurar que no había que “que ponerle mucha atención a personas como él, que están podridas de su cabeza”, esto durante una entrevista en la que se le preguntó sobre este tema.

“Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar”, afirmó el tapatío.