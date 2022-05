Cantante que culpó a Joan Sebastian de acoso sufrió amenazas de muerte

De acuerdo con Marisol Castro cuando tenía 14 años participó en un casting para cantar junto a Joan Sebastian en la Arena Nuevo Laredo

Regeneración 5 mayo 2022. Hace unos días la cantante Marisol Castro se vio envuelta en la polémica tras señalar que Joan Sebastian la acosó.

De acuerdo con la intérprete cuando tenía 14 años participó en un casting para cantar junto a Joan Sebastian en la Arena Nuevo Laredo.

Marisol Castro fue seleccionada para interpretar el tema ‘Rumores’ y señaló durante el programa ‘Chisme No Like’ que cuando terminó su presentación el Joan Sebastian intentó abusar de ella.

La cantante aseguró que su mamá se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en el camerino así que se llevo a la menor a jalones.

«Él me siguió hablando por teléfono, él me decía cosas muy bonitas, por teléfono, muy hermosas… probablemente si yo me hubiera ido, no sé qué hubiese sido, porque seguramente me hubiera engatusado a quedarme con é”, contó la cantante.

Agregó que una vez su mamá fue la que contestó la llamada y mentó la madr** a Joan Sebastian y le dijo que no estuviera chingan**.

También lo amenazó con llamar a la policía, mientras que a ella la regañó.

Según Marisol Castro se dio cuenta que no estaba bien lo que Joan Sebastian hacía así que dejó de responderle. Sin embargo, recibió una llamada donde la amenazaban de muerte.

«En ese momento me cayó el balde de agua fría porque dije, sí la estoy regando… Te voy a ser sincera, yo sí me ilusioné con él, por eso en parte no quería decir nada porque quería guardarlo para mí”, contó Marisol.

Por su parte, la mamá de Marisol le decía que el cantante tenía hijos de su edad y se había caído muchas veces.

Después Joan Sebastian la llamó y la trató de una manera muy fea así que su familia tomó la decisión de irse de México.

«Después me empezó a hablar una persona que no era él y me decía que tenía que ir, y que si no iba pues iban a matar a mi mamá y eso empezó a subir de tono, amenazas, insultos, insultos a mi mamá. Nos fuimos a Estados Unidos”, comentó.

Trabajador de Joan Sebastian desmiente

Un hombre llamado Beto Jiménez quien fuera músico y arreglista de Joan Sebastian negó que se haya hecho un casting para elegir a Marisol.

Indicó que el día del concierto el cantante llegó acompañado de su entonces esposa Teresa y sus tres primeros hijos.

También dijo que ese día no hubo acercamiento entre el cantante y Marisol pes esta siempre estuvo acompañada de su mamá.