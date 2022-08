Carlos Espejel reveló que directivos de Televisa lo extorsionaron

Según el actor Carlos Espejel el veto fue porque estaba trabajando para Estrella TV y lo amenazaron en la televisora de San Ángel

Regeneración 19 agosto 2022. El actor Carlos Espejel fue conocido por su participación en el programa Chiquilladas, pero en 2023 lo vetaron de Televisa.

«Dejé de ser americanista porque Televisa me vetó cuando trabajaba para Estrella TV en Los Ángeles, Televisa se asoció con Univision y decidió a un grupo de actores amenazarnos de que ya no podíamos trabajar para Estrella TV y a mí me pareció una enorme injusticia», comentó.