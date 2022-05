Circulan audios de periodista asesinada relacionándola con el Mencho

Supuestos audios de la periodista Yesenia Mollinedo, directora de El Veraz; en los que estaría extorsionando a nombre del Cartel Jalisco Nueva Generación

Regeneración, 10 de mayo de 2022. Con relación al asesinato de Yesenia Mollinedo directora de El Veráz, de Minatitlán, así como de su camarógrafa cometidos en Veracruz, por redes sociales circulan audios donde se revelan sus supuestas relaciones con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Y es que como se recordará la periodista Yesenia Mollinedo Falconi, directora del semanario “El Veraz”, y la reportera Sheila Johana García Olivera fueron asesinadas este lunes en Cosoleacaque, Veracruz.

Además, medios locales reportaron que la periodista Yesenia Mollinedo falleció cuando estaba siendo atendida en el hospital.

Los hechos ocurrieron en la colonia Cerro Alto, a la altura de la calle Benito Juárez y Francisco I. Madero de este municipio.

La Fiscalía General de Veracruz informó que se inició una carpeta de investigación sobre el caso en el que fallecieron Yessenia Mollinedo y la periodista Sheila García.

Veráz

Se trata de dos audios que contienen una conversación entre una mujer y un hombre relacionados con el narcotráfico.

Así versiones como la publicada en Radio Fórmula, señalan que se trataría precisamente de la directora de El Veraz. Sin que hasta el momento las autoridades confirmen la versión.

Audio primero

-Te sapiaste, güey…- dice la voz de la mujer.

–¿Quién sapió?-, pregunta un hombre

–Te dije que no dijeras ni vergas, Raúl– dice la mujer.

–¿Quién sapió?…- insiste el varón

–Mi jefe se se entera de todo, pa. Mi jefes se entera de todo. A quién le dijiste algo»… pregunta la voz femenina

-A nadie güey-, le responden.

–No me pongas en altavoz, güey– pide la fémina

–No esta en altavoz, me esta entrando una llamada– responde el varón identificado como Raúl.

–Como vergas no…– insiste la voz que supuestamente corresponde a la directora de El Veráz.

–Ahí está no estás en altavoz, esta en la mesa…- insiste el identificado como Raúl.

En ese momento la mujer señala: –Ya valiste verga conmigo. Sale güey, yo nomás te quise ayudar manito chulo…nada más te voy a decir una cosa, y esto no es mamada-.

–Si algo me pasa a mi o a mi acompañante güey les va a cargar la verga a todos ustedes. Porque yo estoy directamente no con el de aquí de Mina, yo estoy directa con el jefe vergas de toda la región-.

Además, en la grabación, la mujer que habla, quién es supuestamente la asesinada periodista directora de El Veraz, amenaza:

-«El Mencho tiene mi puto perro nombre en la nómina, en buen pedo te lo digo yo no me ando con mamadas, yo no me ando con pendejos».

Y luego asevera: «…, yo creí que eras mi amigo, y por eso te quise salvar el culo; la neta en buena onda manito chulo. Hicieron lo que ustedes quisieron, ya no me metan, güey, ya no me metan manito».

-«Pero si les carga la verga se los va a cargar a ustedes no a mi. Sales, nos vemos luego»…

-«Sale», contesta Raúl.

Traicioneros

Por otra parte existe un segundo audio, donde de nuevo se escucha la misma voz de la mujer, quien señalan como la directora de El Veráz.

Se trata de la continuación del diálogo sostenido en la primer llamada, esto entre la mujer y el varón al que le llamó Raúl.

-«Traicioneros a la verga, que yo pongo el culo, mientras a ustedes les vale verga güey lo que hago por ustedes, güey», dice la voz femenina.

Y agrega que –«Así me dijo ahorita que yo hable con él, güey, te lo juro por mi vida.

Asimismo en el hilo de la conversación la voz femenina, atribuida a la periodista, sube el tono:

-«Quiere él arreglar el pedo con el jefe, que hable él con el jefe, güey. Que le dé el puto número, el hijo de su puta madre que según trabaja para el güey».

E incluso agrega: -«Ellos deben de tenerlo que no se pendejo, que demuestre lo que es también ante ustedes. Como vergas me va a decir que no tiene el número del 80, güey».

-O del encargado de Mina. El encargado de Mina: Zeuz. No mames Raul…»

Posteriormente se escucha los siguientes comentarios:

–¿Y quién es?- pregunta Raúl.

–¿Quién es quién?...-

–Pues el encargado, ya te dije que yo sé que el encargado es Zeus– insiste Raúl.

-Ya no puedo decir más bebe, discúlpame…- habría dicho la periodista asesinada.

-Si, si, si-Responde Raúl.

Entrega

–¿Quieres que te arregle el pedo con ustedes que es a los que están trabando, ya te lo arreglé. Esperen la llamada después de la una de la mañana y dos entreguen lo que les están pidiendo y a la verga».

Lo anterior dice la voz que se le atribuye a la periodista de El Veráz y continúa:

–«Porque la neta te voy a decir una cosa, yo no puedo hacer más por ustedes mas que obedecer lo que me están mandando a decir, güey..:«

-«Y tres güey la fecha ya te la dio. Si ni mi a mi, me ha dado fecha, como te la dio a ti».

-Sí, sí, sí, ahorita ya no me contesta Martín, te digo que en una hora bajo…-; responde Raúl.

Amenazas

A continuación la llamada concluye con señalamientos directos contra Raúl:

-«Yo no sé, la neta ustedes hacen lo que se les hinchan los putos huevos, hagan lo que quieran pero si el vato me dice a la verga, a la verga».

Además agrega:-«Sale, yo no me voy a andar con mamadas y ustedes saben si hablan o no hablan de mi».

E incluso señala: «Si algo me llega a pasar a mi, te lo juro y te lo prometo que el vato va a hacer una guerra mundial en Mina y va a matar a todos a la verga así sea la más chiquita de tu casa, güey».

Al chile te lo digo en buena onda el vato no se anda con mamadas, en buen pedo. Sale, órale pues cuando se se le hinchen los güevos y se le hinchen a aquel cabrón contestarme, también«.

Así termina el diálogo supuestamente entre la periodista asesinada y su interlocutor Raúl.