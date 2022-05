Lilly Téllez amenaza a Vicente Serrano: «Si un día nos vemos ten cuidado»

La senadora por Sonora, Lilly Téllez aprovechó su participación en el canal de YouTube Atypical Te Ve para insultar y lanzar una amenaza al comunicador Vicente Serrano por denunciar las agresiones de Héctor Suárez Gomís.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 10 de mayo de 2022.- La senadora por Sonora, Lilly Téllez, aprovechó su participación en un canal de YouTube para lanzar un mensaje de advertencia contra el youtuber Vicente Serrano, luego del conflicto que tuvo con el actor Héctor Suárez Gomís.

La antes periodista estuvo como presentadora en una emisión de Atypical Te Ve, donde mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había publicado un comunicado para llamar a los legisladores a no normalizar la violencia contra periodistas.

El pronunciamiento de la CNDH se debió a que, días antes, algunos políticos habían felicitado a Héctor Suárez Gomís por agredir física y verbalmente a Vicente Serrano, titular del canal te YouTube Sin Censura.

«Imagínense el grado de ignorancia de la señora Rosario Piedra y el grado de servilismo que raya en servidumbre de la señora, que le dijeron ‘rápido, defiende a Vicente Serrano’, cuando ni siquiera checó que no le corresponde meterse con un particular», dijo la senadora.

Lilly Téllez aseguró que Serrano se dedica a insultar a todo aquel que no comparte las mismas ideas que el presidente López Obrador. Además, mencionó que la actual administración le ha otorgado protección y dinero al youtuber.

«Como se la pasa besando el piso por donde camina el Presidente de la República, pues le dieron guardaespaldas y le da dinero. Y todo el poder del Estado, toda el área de comunicación de la presidencia, sus periodistas, todos salieron a defender a Vicente Serrano», agregó Téllez.

En tono de sarcasmo, la legisladora panista deseó a Serrano que sanara «el trastorno psicológico» que le quedó porque alguien le puso un alto. Y agregó que felicitaba nuevamente al ‘Pelón Gomís’ «por no dejarse intimidar por un sujeto como Vicente Serrano, que llega y dice que le va aventar a los guaruras que le da el gobierno del Estado».

«Muy bien, Pelón Gomís, no te dejaste intimidar ante Vicente Serrano y sus guaruras. No te dejaste intimidar ante la CNDH, que abusó de su poder… No te dejaste intimidar por toda la fuerza del Estado que echaron contra ti desde Palacio Nacional. .. No te dejaste intimidar por Jenaro Villamil, Jesus R. Cuevas, Sabina Berman ni toda esa bola de léperos. ¡Bravo por ti, bien hecho por ti!», dijo la senadora.

La amenaza

Lilly Téllez insistió en las burlas hacia Vicente Serrano, llamándolo «alma herida» y «llorón» por hacer pública la agresión de Héctor Suárez Gomís, quien le quebró unos lentes y lo llamó «periodista domesticado».

Asimismo, la panista envió un mensaje al titular de Sin Censura:

«Vicente, sabemos muy bien quién eres, sabemos que no eres un periodista, sabemos que eres la muñeca fea que llora por los rincones… ten mucho cuidado cuando salgas, porque los ciudadanos de bien no se van a dejar intimidar por ti ni por tus guardaespaldas, ni por tus relaciones con Jenaro Villamil y Jesús Ramírez Cuevas. No se van a dejar intimidar, pero ¿quién te crees, Vicente?… Deja de llorar. Y si un día nos vemos, pues ten cuidado, porque aquí como me ves mujer, yo tengo más pantalones que tú«, dijo Téllez mientras recordaba que ella fue mandada a matar cuando ejerció como periodista.

Junto a Lilly Téllez participaron las también senadoras panistas, Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán, quienes se sumaron a los insultos contra Serrano.

Xóchitil Gálvez, Lilly Téllez y Kenia López en Atypical Te Ve, de Carlos Alazraki.

«Está mal de la cabeza y ve fantasmas donde no hay», dijo Gálvez.

«Es un consentido de este régimen. Se ve que le están dando un montón de dinero y un montón de ventajas. Todos los gobiernos tienen a sus periodistas consentidos y lo hemos vivido, el problema de este gobierno es que tiene a una persona que es absolutamente violenta», mencionó por su parte López Rabadán.

Las legisladoras concluyeron el tema asegurando que Vicente Serrano es un empleado de la Cuarta Transformación y a quien habría que defender es a Héctor Suárez Gomís, por haber recibido supuestas amenazas del comunicador.