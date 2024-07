Citlalli Hernández descarta buscar dirigencia de Morena; respaldará a Luisa María Alcalde

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, anunció que no contenderá por la dirigencia nacional del partido, dando paso a Luisa María Alcalde.

RegeneraciónMx, 9 de julio de 2024. La actual secretaria general del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, anunció que no buscará la dirigencia nacional del partido.

En entrevista con los periodistas, la legisladora morenista señaló que seguirá ayudando y seguirá militando en Morena.

Y es que, ayer la actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, indicó que buscaría ocupar ese cargo.

“Ya que ayer Luisa dijo que sí participará, sencillamente yo no participaré, porque luisa y yo pertenecemos a una generación que se generó en el obradorismo y hemos entendido siempre que antes que los intereses personales o que los cargos personales, está el proyecto y el bienestar del pueblo. Yo estoy muy tranquila de que Luisa pueda ser la próxima presidenta del partido, porque me parece que tendrá claro lo que se necesita para la siguiente etapa”, indicó Hernández.

Asimismo, la senadora indicó que el fin de semana sostuvo un encuentro con compañeros de Morena, quienes le expresaron su apoyo para buscar la dirigencia nacional.

Además, señaló que se buscaría dar continuidad al trabajo que se ha realizado hasta el momento, como la vinculación con sindicatos.

Sin embargo, se precisó que si Luisa María Alcalde buscaba ese cargo, entonces no participaría en la contienda interna.

“Fui clara con los compañeros, que sonaba en medios que tu servidora y Luisa pudiéramos aspirar, y yo compartía que si Luisa decía que sí iba al partido yo no iba a participar, y lo comparto ahora, no no participaré. Porque necesitamos que el cambio de dirigencia sea terso, sea en unidad, sea por consenso”, sostuvo.