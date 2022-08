Clamor juvenil: Reforma electoral ya, fuera zángano Lorenzo Córdova

No se aceptan expresiones de odio, racistas clasistas de Lorenzo Córdova. De una vez reforma electoral. Fuera succionadores del erario. Arden las redes

Regeneración, 31 de agosto de 2022. Arden las redes sociales con jóvenes universitarios expresando su rechazo a Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Y es que no solo se le señala que no es bienvenido en recintos universitarios por sus expresiones clasistas sino porque no es un juez electoral imparcial.

Además los jóvenes acusan que el INE es una burocracia dorada.

Así comienzan a circular videos de universitarios con los hashtag Reforma Electoral Va, Fuera Lorenzo Córdova del INE y Fuera Lorenzo Córdova de la UNAM.

Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM. Hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia.



Denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video. pic.twitter.com/9MIPyFfBBV — Alejandro Torres 🔻 (@AleAtorres01) August 29, 2022

Electoral

Y es que por ejemplo Carlos Zenteno de Ciencias Políticas de la UNAM señala:

-«Este video es para volverle a recordar, a reiterar a Lorenzo Córdova que en nuestra universidad no aceptamos expresiones racistas, clasistas», señala.

Y, «sobre todo, jamás vamos a aceptar expresiones que vayan en contra de nuestros pueblos indígenas».

Máscaras

-«Es por eso que te digo a ti, Lorenzo Córdova ¡Fuera máscaras!», señala el universitario Carlos Zenteno.

Te dice ser un árbitro electoral imparcial, pero todos sabemos que actúas como oposición, dijo.

Es por eso que a todos los que estén viendo este video «les invito a que reflexionemos juntos sobre la Reforma Electoral».

Además aseguró que: «Podemos dar un gran paso en contra de esta burocracia dorada en la que se ha convertido el INE«.

Y sobre todo, «quitar a succionadores del erario y zánganos como lo es Lorenzo Córdova», precisó.

A los jóvenes, a la comunidad estudiantil, a la comunidad universitaria de México, les reitero mis felicitaciones por alzar la voz y por ser siempre grandes aliados de las buenas causas.

Finalmente Carlos se despide emotivamente desde el Estado de México, y se dice agradecido y camarada.

UAM

Por su parte Layla compartió el video de dos estudiantes universitarias de la Universidad Autónoma Metropolita UAM.

Ahí, las dos jóvenes manifiestan sus solidaridad con los reclamos universitarios en la UNAM a Lorenzo Córdova.

Y es que además de subrayar el espacio transformador de las universidades las universitarias formalizan su repudio.

Así credencial en mano se suman a la necesidad e importancia de abrir el debate político sobre la democratización del país.

Esto, «a través de las universidades».

-«Justo como lo expresaron ayer compañeros estudiantes de la UNAM al consejero presidente del INE.

-«No queremos a ningún Lorenzo Córdova porque ha sido parte del neoliberalismo que avala la corrupción y los privilegios de una clase política que ha sido depredadora de la Nación.

Por ello, insisten en la Reforma Electoral, Ya !

Tómala:

-«No cabe el racismo ni en la UNAM ni en México. Lorenzo Córdova fuera de la UNAM, fuera del INE».

Así lo puntualiza el estudiante Vega.

🚨 Hacemos un llamado a la comunidad universitaria de todo México a luchar por una #ReformaElectoralYa y por la democracia en la #UNAM.#FueraLorenzoCordovaDeLaUNAM#FueraLorenzoCordovaDelINE pic.twitter.com/L3tOAPMJ8u — Christian Vega (@christianvegapt) August 31, 2022

Épica

-«No martiricemos a los delincuentes de cuello blanco como Lorenzo Córdova: El debate público tiene que elevarse hacia la democratización de nuestras instituciones».

Lo anterior dice Damaris Hoyos, egresada de Economía, quien manifiesta su solidaridad con Alejandro y con los estudiantes que se han sumado a ésta denuncia.

Y es que Damaris relata como Alejandro Torres de Relaciones Internacionales de FES-Acatlán, diciéndole que no es bienvenido en la UNAM.

El debate sobre la democracia «debe ser nacional y con argumentos y no atacando compañeros, no atacando estudiantes que dicen lo que piensan», señala.

Llamó a universitarios abrir el debate sobre la democratización de las instituciones.

Urgente estudiar la reforma electoral y no «martirizar», a delincuentes de cuello blanco.

No martiricemos a los delincuentes de cuello blanco como @lorenzocordovav



El debate público tiene que elevarse hacia la democratización de nuestras instituciones. Solidaridad con @AleAtorres01 y con los estudiantes que se han sumado a ésta denuncia.#FueraLorenzoCordovaDelINE pic.twitter.com/MbmqapqpZX — Damaris Hoyos (@DamarisHoyosO) August 31, 2022

Nada aporta

Antes de iniciar las clases aprovecho para decirle al señor Lorenzo Córdova que su visión racista y elitista no tienen nada, absolutamente nada, que aportarle a la UNAM, dice Camilo.

Antes de iniciar las clases aprovecho para decirle al señor @lorenzocordovav que su visión racista y elitista no tienen nada, absolutamente nada, que aportarle a la UNAM#FueraLorenzoCordovaDeLaUNAM#FueraLorenzoCordovaDelINE pic.twitter.com/ki4q8Lzqsv — Camilo 🦥 (@EdgarCamiloV) August 31, 2022

Hacemos un llamado a la comunidad universitaria de todo el territorio nacional a luchar por una Reforma Electoral Ya y por la democracia en la UNAM.

Graba tu video y súbelo con estos HT si estás de acuerdo.

🚨 Hacemos un llamado a la comunidad universitaria de todo el territorio nacional a luchar por una #ReformaElectoralYa y por la democracia en la #UNAM.



Graba tu video y súbelo con estos HT si estás de acuerdo. ✅ #FueraLorenzoCordovaDeLaUNAM#FueraLorenzoCordovaDelINE pic.twitter.com/LMd9Eafldu — AmauryRc (@AmauryCstRm) August 31, 2022