Claudia Sheinbaum lanza mensaje tras intervencionismo por comicios en Venezuela

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, señaló que en México, el expresidente Fox es la clave para entender como se afecta la democracia con intervención como en Venezuela.

RegeneraciónMx, 30 de julio de 2024.- La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, declaró que “no estamos de acuerdo con el intervencionismo. Venezuela es un país libre, soberano y hay que reconocer la autodeterminación del pueblo de Venezuela”. Consultada sobre su posición respecto a las elecciones presidenciales en el país sudamericano, celebradas el pasado domingo, abogó por la transparencia de los resultados.

En una conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo afirmó que “es importante siempre transparentar los resultados. La autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, dio un resultado que otorga la victoria al presidente Nicolás Maduro. Es fundamental que se transparente este resultado para evitar confusiones”.

Además, enfatizó la necesidad de esperar el final del conteo de los votos y reafirmó: “También decir que no estamos de acuerdo con el intervencionismo. Venezuela es un país libre, soberano y hay que reconocer la autodeterminación del pueblo de Venezuela”.

Sheinbaum cuestionó la “atención internacional que ha habido” y criticó el comunicado de la OEA, sugiriendo que es necesario esperar el cómputo final y promover la transparencia en la votación para asegurar un proceso pacífico y sin violencia.

En respuesta a las críticas del ex presidente Vicente Fox, quien no pudo ingresar a Venezuela, y del dirigente del PAN, Marko Cortés, quien afirmó haber sido deportado del país, Sheinbaum señaló que ambos acudieron para apoyar a un candidato opositor, Edmundo González. Sobre Fox, mencionó: “Hablamos del ‘haiga sido como haiga sido’ de Calderón, pero Fox promovió el desafuero para que Andrés Manuel López Obrador no pudiera participar en la elección de 2006 y fue promotor del fraude electoral. Es un traidor a la democracia”.

Sheinbaum subrayó que, a pesar de la expectativa de cambio generada por el triunfo de Fox, no hubo un cambio tras la derrota del PRI, y acusó al ex presidente de cometer fraude.

Reiteró la importancia de transparentar los resultados “en beneficio de todos” y permitir que los venezolanos decidan su futuro con autodeterminación.

