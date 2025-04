México dice sí al deporte: Claudia Sheinbaum encabeza Clase Nacional de Boxeo

La presidenta Claudia Sheinbaum lidera desde el Zócalo una jornada simultánea de box en todo el país a favor de la paz y el bienestar

RegeneraciónMx, 6 de abril de 2025.- Desde el Zócalo capitalino, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum encabezó este domingo la Clase Nacional de Boxeo, enlazada con plazas públicas de las 32 entidades federativas.

Este evento formó parte del eje “Atención a las causas” de la Estrategia Nacional de Seguridad, que busca fortalecer la paz a través del deporte y la organización comunitaria.

Cientos de personas participaron en la clase, que contó con figuras del boxeo como Julio César Chávez, Mariana “la Barby” Juárez, Oscar de la Hoya y Rubén “Puas” Olivares.

“La Clase Nacional de Boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices”, aseguró Claudia Sheinbaum durante su mensaje ante la multitud reunida.

También afirmó que esta jornada envía un mensaje de unidad, valentía y justicia desde México para el mundo, destacando la identidad solidaria del pueblo mexicano.

“La paz se construye con amor, con educación y con deporte. México dice no a la violencia, no al racismo, no al machismo”, enfatizó la jefa del Ejecutivo.

Las y los mexicanos construimos paz y prosperidad; elegimos ser libres y felices. Somos un pueblo solidario y fraterno; las y los jóvenes dicen no a la violencia ni a las adicciones. No al racismo ni al clasismo ni al machismo.



Claudia Sheinbaum subrayó que el país eligió ser libre, independiente y soberano, y que las y los jóvenes mexicanos son el presente y el futuro de la nación.

Claudia Sheinbaum reitera que el deporte es base en el país

Reiteró que cuando el pueblo se organiza, nada es imposible, y que el deporte es una vía para prevenir adicciones y fortalecer el tejido social.

En el evento también estuvo presente el Consejo Mundial de Boxeo, que se sumó al impulso de esta clase histórica como ejemplo de unidad nacional.

Claudia Sheinbaum concluyó su intervención con un mensaje de orgullo y esperanza: “México es maravilloso, como México no hay dos. La Clase Nacional de Boxeo grita fuerte: ¡Viva México!”

