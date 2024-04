Claudia Sheinbaum reitera que sin mano dura se logrará la paz para Zacatecas

Claudia Sheinbaum indicó que no se necesita “mano dura” para lograr reducir la cifras de violencia, pues es un tema de justicia en todos los ámbitos.

RegeneraciónMx, 4 de abril de 2024. La candidata de la Cuarta Transformación a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a la situación de inseguridad que se vive en Zacatecas.

De acuerdo con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, se logrará llevar paz y seguridad a Zacatecas, considerada una de las entidades con mayor cifra de violencia.

Durante un evento que realizó en Loreto, Zacatecas, Sheinbaum destacó los proyectos que se impulsan para alejar a los jóvenes de la delincuencia.

Y es que, señaló que se replicará el programa Jóvenes Unen al Barrio, con lo que se busca rehacer el tejido social.

La abanderada de la 4T recordó que en la capital del país se logró reducir las cifras de inseguridad a través del apoyo a los jóvenes.

Claudia Sheinbaum destacó que no es necesario aplicar “mano dura” para lograr combatir la inseguridad, y así se logrará en Zacatecas.

Por lo que, indicó que se garantizará la seguridad en el estado, a través del acceso a la justicia en todos los ámbitos.

“Y no es un asunto de mano dura, no. No nos confundamos porque el autoritarismo no lleva a ningún nado, más que a acabar con la democracia y las libertades del pueblo, es un asunto de justicia, de que haya justicia social y que funcione el sistema de justicia en nuestro país”, reiteró Sheinbaum.