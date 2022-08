Coco Levy es acusado de haber humillado a actores

Se dieron a conocer mas detalles sobre la forma de conducirse de Coco Levy pues su comportamiento no solo era inapropiado con las mujeres, también con los hombres



Regeneración 13 agosto 2022. Coco Levy, hijo de Talina Fernández estuvo envuelto en un escándalo y lo cesaron como directivo de Videocine tras varias denuncias de acoso sexual.

Recientemente se dieron a conocer mas detalles sobre la forma de conducirse de Coco Levy pues su comportamiento no solo era inapropiado con las mujeres, también con los hombres.

De acuerdo con algunos testimonios con los hombres se comportaba de la peor manera posible, humillándolos y hasta haciéndolos llorar por decirles que no tenían talento para sobresalir en la industria del espectáculo.

Según el periodista, un amigo que buscó una oportunidad con el productor salió destrozado por la forma en la que lo trató.

«A los hombres que iban a mostrarle sus proyectos, trabajo que si le correspondía hacer a él, como no le gustaban, que los llegaba a tratar muy mal, no tenía tacto, no tenía educación, los humillaba, era un patán con ellos”, comentó Zúñiga.