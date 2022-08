Opinión: Delincuencia Desatada

Por Ana María Vázquez

RegeneraciónMx.-No sé si lo han notado, pero justo cuando se acercan cosas importantes: votación por la revocación de mandato, reforma electoral, etc. Curiosamente se desata la violencia en los estados. En política no existen coincidencias y este hecho tampoco es coincidente.

En Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León se han dado hechos particularmente violentos que incluyen quema de vehículos, asaltos a tiendas de conveniencia y fuego cruzado en las calles.

Maru Campos, Panista; Enrique Alfaro, sin partido oficialmente aunque coquetea con el MC y el PAN; SinhuéRodríguez, PAN; Nuevo León, MC.

Estos son los estados que actualmente presentan un alto índice de violencia y que, en lugar de contenerla y hacer su trabajo, despotrican ante el gobierno federal cuando se habla de incorporar a la Guardia Nacional al mando del ejército.

Culpan al gobierno federal del trabajo que ellos mismos deberían hacer y que han omitido y/o fomentado, tratando de golpear al gobierno federal.

Diego Sinuhé reconoció hace poco que su asistencia a las juntas de seguridad propuestas por el presidente fue mínima, con Alfaro sucedió lo mismo.

Mientras tanto y en aras de tirar el proyecto de la 4T, dejan libre a la delincuencia para que su golpeteo sea más efectivo y la gente termine clamando por otro gobierno federal.

El poco interés de los gobiernos estatales mencionados ha sido la causa definitiva del incremento de la violencia.

¿Así quieren regresar?, ¿creen que no tenemos ojos, y que nos concretamos a replicar como la borregada?

Los golpes de la oposición afectan directamente al pueblo que juraron defender cuando tomaron el cargo, pero está visto que el interés por el dinero y el poder es mayor que el bien común y la obligación de salvaguardar a los mexicanos.

Una copia de esto tenemos en las alcaldías de la CDMX, aunque contenido por Claudia Sheimbaun y Omar García Harfush, pero desafortunadamente se puede ver la diferencia de una a otra dependiendo el partido al que pertenezca cada alcalde o alcaldesa.

Triste pero real. Las palabras valores, lealtad, decencia y honestidad no forman parte de los gobernantes o alcaldes de este país que solo quieren ver su propio beneficio en poder y dinero antes que el crecimiento de una sociedad que pide a gritos justicia.

