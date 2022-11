Video: ¿Comer mazapán burla resultado del alcoholímetro?; esto dice un experto

Un experto en maridaje desmintió un ‘hack’ con mazapán para burlar la prueba del alcoholímetro. El resultado se viralizó en redes sociales

El experto en maridaje y tiktoker puso a prueba el ‘hack viral’ para demostrar si el mazapan altera o no el alcoholímetro

Regeneración, 6 de Noviembre de 2022. Un experto de maridaje utilizó su cuenta de TikTok para desmentir un truco viral de redes sociales que consta en pasar el test de alcoholímetro con tan solo comer un mazapán.

El tiktoker Christian Sommelier publicó un video para poner a prueba un «hack viral» cuyo objetivo es bajar los niveles de alcohol en el aliento para pasar desapercibido ante las autoridades.

Sin embargo, el tiktoker explicó que dicha situación no puede ser posible, realizando la prueba ante las cámaras para demostrarlo.

¿Funciona el mazapán para burlar el alcoholímetro?

Durante el clip, el sommelier puso a prueba el comer un mazapán tras superar el límite de 0.05 que indica la ley de Movilidad.

En el clip, el tiktoker come el dulce mexicano, 20 minutos después vuelve a soplar hacia el alcoholímetro para demostrar si se alteró o no el resultado del inicio.

«Pues ya me comí el mazapán, vamos a ver si se alteró el resultado del alcoholímetro. Ahí está, 0.06, el resultado no varió entonces señores, el mazapán no sirve».

«No usen el mazapán para tratar de burlar el alcoholímetro. Recuerda lo mejor es, si tomas, no manejes», concluyó Christian Sommelier.

El video se viralizó en la plataforma de videos, TikTok, donde ya suma más de 43 mil ‘me gusta’ y más de 849 mil reproducciones, esto después de que circulara el rumor de que el dulce de cacahuate, almendras, azúcar y huevo podría utilizarse para burlar la prueba del alcoholímetro.