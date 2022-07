Con Caro Quintero esperar juicio y no adelantar vísperas señala AMLO

AMLO fustiga nota roja. No hay lugar a ningún tipo de especulaciones sobre Caro Quintero. Gobierno no comete ilegalidades, no habrá impunidad

Regeneración, 25 de julio de 2022. Muy amablemente, pero en si muy claro, AMLO rechazó especulaciones sobre Caro Quintero.

-«Es que tengan nota ustedes en el Proceso, que es una revista muy sensacionalista», dijo AMLO en tono comprensivo, casual.

Y es que AMLO rechazó así adelantar vísperas.

-«No nos adelantemos, es un proceso legal que va a seguir, que va continuar»– dijo.

AMLO

Y es que durante la Mañanera la prensa preguntó si Caro Quintero colaboraría con investigaciones.

Además AMLO antes de recordar que es un proceso legal dijo que esa pregunta es para que tuvieran la nota el Proceso, como ya se dijo.

«Es que es adelantar vísperas», dijo.

Y agregó: «Es que tengan nota ustedes en el PROCESO que es un periódico…una revista, muy sensacionalista», aseguró sencillamente AMLO.

En ese sentido “nosotros no actuamos de manera ilegal y no hay impunidad”, dijo. Llamó a no adelantarse, “vamos a esperar”.

Y en consecuencia todas las otras afirmaciones, entre las cuales se incluye, sin probanza alguna a Manuel Bartlett.

Solidaridad

En seguida, el mandatario ofreció su solidaridad a los periodistas que son tratados como paleros por los conservadores.

Y, AMLO precisó que no debe preocuparles. Al tiempo que defendió posicionamiento político de los periodistas.

(Ser) “participe, simpatice en una causa no es ningún delito”, y apuntó que “nosotros no pedimos a nadie que se subordine”- señaló el presidente.

En el mundo al revés, AMLO describió que:

-“…, los más corruptos que siempre han estado sometidos al poder, ahora les llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación. Precisó.

Pero consideró que “tampoco es extraño; en el porfiriato la mayoría (estaba) entregado al régimen” y generaron las condiciones para el asesinato de Madero.

Además de apoyar a Huerta.

Subrayó que en su gobierno cualquiera puede expresarse y no pasa nada.

Aunque hay provocadores “hay que serenarse, tranquilos ¿Quién pone a cada quién en su lugar? El pueblo, la gente”, aseveró AMLO.