Con empresarios buenas relaciones y resultados, sin favoritismos: AMLO

10 millones pobres menos. Salario mínimo doble. Empresarios ganaron BIEN. Sin nuevos impuestos. Gobierno independiente, no al servicio de potentados: AMLO

Regeneración, 20 de septiembre de 2024. AMLO destacó la buena relación con el sector privado durante su gobierno, asegurando que los procesos de asignación de obras se han apegado a la ley, sin favoritismos.

Resaltó la diferencia con gobiernos neoliberales que establecieron relaciones de corrupciones nacional e internacionales.

“Ha sido muy buena la relación con el sector privado, nacional y extranjero”.

Tras lo anterior, el presidente, subrayó:

“No ha habido problema con las empresas acerca de los procedimientos de asignación de obras, pues todo se han apegado a la legalidad vigente, no ha habido empresas predilectas como era antes”.

Y es que desde Palacio Nacional, López Obrador, postulo un gobierno independiente de los grupos de poder.

Cc Los argentinos tiran baba por el modelo económico, político y social de TU PRESIDENTE.

Ahí nomás tirando aceite nuestro AMLO!!! 🤤🤷‍♀️🤓 pic.twitter.com/UeGIkGkJ7d — Romy RS (@callejon_114) September 20, 2024

Cabe destacar que el presidente subrayó que 10 millones de personas han salido de la pobreza, los empresarios han tenido buenos resultados, y el salario mínimo se duplicó.

Todo ello, sin que la inflación se disparara.

Además, hizo hincapié en traficantes de influencia, destacando los casos de Felipe Calderón y Ernesto Zedillo.

Mismos, quienes después de ser presidentes se fueron a trabajar a empresas beneficiadas por las privatizaciones.

“Como era antes, por ejemplo en el gobierno de Calderón tenía como empresa predilecta a Repsol, de España (…) y luego con el licenciado Peña, tenía otra empresa extranjera favorita, OHL”.

Esto es, “lo mismo, todos los contratos de obra eran para esta empresa, no se cumplía con la legalidad y eran obras que se cobraban con costos elevados”.

Sin carga impositiva: AMLO

Sin rescate de Pemex y CFE el precio de la gasolina estaría en 40 pesos el litro y la luz al doble: AMLO. pic.twitter.com/4s9H0EVINw — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 20, 2024

Por otra parte, aseveró que no será necesario aumentar impuestos ni impulsar una reforma fiscal. Ello, derivado del aumento en la recaudación tributaria que ha continuado en los últimos años.

“Yo estoy porque no haya aumento en los impuestos, porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana”.

Cabe destacar que subrayó que “si no se permite la corrupción y no se permiten los lujos en el gobierno, las extravagancias, el gasto del presupuesto en salarios elevadísimos”.

E incluso, “en aviones en cajas de ahorro especial, en privilegios para los altos funcionarios, si hay ahorros por no permitir la corrupción, no hace falta aumentar impuestos”.

Grandes, recaudación

.#FresitasconAMLO



Al final del día hasta las wanna fifis en la vida real admiten el gran Presidente que fue AMLO y el único que ha hecho algo por el país y ayudado al pueblo pic.twitter.com/ZpogKenO2Q — Shion (@ChicShion) September 20, 2024

Por otra parte AMLO insistió en que, mientras se continúe con el cobro de impuestos a los grandes empresarios, la recaudación seguirá en buenos pasos:

“No hace falta hacer ninguna reforma fiscal, solo que no se permita la evasión fiscal que no haya privilegios, que no se condonen impuestos a los potentados, que todos sigamos contribuyendo”.

Seguidamente, con relación a la austeridad republicana, insistió que es el gobierno, y no el pueblo, el que debe limitar sus gastos:

“En vez de que se apriete el cinturón el ciudadano, el contribuyente, que se lo apriete el gobierno. Que no se permitan privilegios”.

Y que el “gobierno sea independiente, no al servicio de los potentados. Esa es la fórmula”, finalizó AMLO.

🔴 AMLO, a 10 días de ser el primer presidente que no devaluó el peso pic.twitter.com/P1yHvP1pkc — Enrique Galván Ochoa (@galvanochoa) September 19, 2024

