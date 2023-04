Con nueva Ley minera protección al ambiente y cuidar el agua: AMLO

Empresas mineras podrían operar por un máximo de 30 años, en vez de los 100 previstos en la Ley Minera actual expedida en 1992 por Salinas: AMLO

Regeneración, 15 de abril de 2023. El objetivo central de la nueva Ley minera es cuidar el medio ambiente, entre ellos el agua, prevenir accidentes, así como reducir el tiempo de concesiones.

Y es que tal como dijo AMLO, ante los medios esta semana:

-“…, es cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas mineras, también fantasmas muchas”.

Así como “el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad del subsuelo para la explotación minera”.

-Porque hubo un exceso, ya lo hablaba yo ayer, ni con Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal por las concesiones mineras, increíble lo que entregaron, empezó Salinas.

AMLO

Además el presidente dijo:

-“Bueno, estamos hablando de Sonora. ¿Quién entregó la mina de Cananea? Salinas al Grupo México. Era una minera pública, se hizo un avalúo en aquél entonces, se pagó muy poco”.

Seguidamente precisó que “pero no sólo entregaron las minas, Salinas entregó territorio minero, una buena cantidad de terrenos para la explotación minera a tres grandes corporaciones”.

Seguidamente dijo que por si fuese poco, reformó la ley minera y quitó los impuestos para la extracción de minerales, no pagaban nada.

Y luego Zedillo le siguió, y luego Fox, y luego Calderón, y luego el licenciado Peña. Y llegaron ―ayer lo decía yo― a entregar el 60 por ciento del territorio nacional, 120 millones de hectáreas.

Así lo denunció el presidente AMLO.

Durante el periodo neoliberal se entregaron excesivas concesiones a empresas mineras, que representan el 60% del territorio nacional.



Impulsamos la iniciativa de reforma a la Ley Minera por instrucción de nuestro presidente @lopezobrador_. Apostamos por el cuidado de los… pic.twitter.com/Y6BrpvAMbk — María Luisa Albores González (@Mary_Luisa_AG) April 15, 2023

Años

Por otra parte el presidente dijo que es hasta hace seis años que se llegó a cabo una reforma para que volvieran a pagar impuesto por la extracción de minerales.

-“Y eso que pagaban querían manejarlo ellos mismos, que tampoco era mucho”, subrayó.

Además, acusó:

-“…,no es lo que pagan los mineros en Canadá, no les pagan a los trabajadores mineros lo que pagan a los trabajadores mineros de Canadá”.

Esto es, “no cuidan el medio ambiente como se cuida el medio ambiente en Canadá, que es lo que hemos estado planteando”.

Y han ido entendiendo poco a poco las mineras, pero hay quienes no, hay quienes quieren extraer más agua.

Incluso el presidente AMLO denunció que hay quienes no quieren cuidar el que no haya derrames, como el que sucedió en Cananea, que afectó el río Sonora.

Mineros

Lo anterior, porque antes los mineros, me refiero a los machuchones, eran los que nombraban al secretario o al subsecretario de la Secretaría del Trabajo, ellos eran los que mandaban.

-“Esta industria de la minería, esa cámara, pues tenía mucho poder”, precisó AMLO.

Migrante

Con relación al tema relató un encuentro con un migrante en Baja California, en San Quintín.

Lo anterior, “cuando yo estaba en campaña, que me dijo un maestro migrante, originario de una comunidad de Puebla —ojalá y viva todavía— un hombre sabio”.

-“…, terminé un acto y me buscó, me buscó, hasta que se me acercó, me dice:

“‘Mire, así como el presidente Juárez separó el clero del gobierno, de lo público, porque a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César”.

Y, “así lo que se necesita ahora es separar el poder económico del poder político, que no sean lo mismo, o sea, en esencia es que no haya oligarquía, que no sean las minorías las que gobiernen’”.

Y me dijo: ‘Que se tenga un gobierno para todos, para ricos y pobres’, y eso es lo que estamos haciendo, y eso le conviene a los de la élite, lo que pasa es que a veces se obnubilan, no entran en razón.

Lo anterior conforme al relato del presidente AMLO

Pero ¿cómo les puedo demostrar que les ayuda una política como la que estamos aplicando?.

Así interrogó seguidamente el presidente de México y respondió:

-“…, de manera muy sencilla: han seguido haciendo negocios y han obtenido utilidades, y algunos casos como nunca. No han sido afectados”.

Arriba los de abajo

Cabe destacar que AMLO subraya:

-“Porque el planteamiento nuestro es: arriba los de abajo, no abajo los de arriba, sí abajo los privilegios, que se acabe la corrupción, esa es la fórmula”.

Entonces, no pasa nada, “no hay ninguna reforma expropiatoria, se conservan las concesiones”, dijo el presidente sobre la pregunta de la periodista.

-“…, en el supuesto que canceláramos la mitad de las concesiones les quedarían 60 millones de hectáreas para explorar y explotar minerales que les permitirían trabajar minas más de mil años”.

Lo anterior, sentenció AMLO

Porfirio

Y es que dijo que, “el exceso, el derroche de concesiones mineras, como el derroche de baldíos en la época de Porfirio Díaz, se daba para la especulación financiera”.

Esto es, obtenían la concesión y ni siquiera exploraban nada ni invertían nada, sino que con esa concesión iban a bolsas de valores y vendían acciones, o sea concesión la comercializaban.

Cabe destacar que AMLO puso como ejemplo las concesiones de energía:

-“…, los que originalmente recibieron las concesiones, que nunca invirtieron nada, recibieron la concesión y luego la vendieron”.

Y aquí sí no hay diferencias ideológicas, porque empresas estadounidenses “les vendieron sus acciones a empresas rusas y empresas inglesas vendieron sus concesiones a empresas chinas”.

-“Ahí no hay diferencia, billullos son billullos o, para decirlo elegantemente, bisnes son bisnes”, dijo AMLO.

Agua

Y sí tenemos que cuidar el agua, porque se tiene que garantizar el derecho que tiene el pueblo al agua, es un derecho humano.

Además, agua saludable, no se puede estar tomando agua con arsénico y no se puede estar padeciendo de cáncer en los niños por el agua de metales pesados.

Y tienen que ir entendiendo todo esto, cuidar nuestro territorio y cuidar nuestra salud.

Lo anterior conforme el presidente AMLO dijo.

-Y si hace falta explicación en el Congreso a mineros, a la cámara, a estas organizaciones empresariales, que los reciban y que se explique, y que se argumente y que se escuchen todas las voces”.

Sonora

Por otra parte, sobre la contaminación del río Sonora expresó que se está viendo de manera integral, se están haciendo estudios.

-“Un día vamos a presentar aquí el avance que se tiene en todo lo relacionado con ese daño que se causó”, se comprometió el presidente Obrador.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.