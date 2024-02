Con Pegasus hubo fraude, se compró a sobreprecio revela Pablo Gómez

Inteligencia Financiera documenta que el equipo Pegasus “se compró por más de lo que valía”. Fiscalía encargada de aclarar uso de tecnología de espionaje

Regeneración, 16 de febrero de 2024. Durante la conferencia Mañanera de AMLO, el titular de Inteligencia Financiera reveló que con Pegasus no solo hubo espionaje, sino fraude.

Además, el titular de la dependencia aseguró que no hay problema en revelar cualquier información, excepto la de seguridad nacional.

Esto al comentar la resolución de la Suprema Corte para transparentar los contratos relacionados a Pegasus, tecnología de espionaje de Israel.

Pegasus si se transparenta

Cabe destacar que las declaraciones al participar en la conferencia Mañanera de AMLO en Palacio Nacional.

Así con respecto a la resolución de la Suprema Corte, el encargado de Inteligencia Financiera de México dijo que lo que corresponde es “dar los elementos para documentar que el equipo que se compró estaba sobrevalorado, hubo un fraude”.

Esto es, subrayó, “se compró por más de lo que valía”.

Por otra parte, aclaró que “no somos la autoridad que deba entregar públicamente contratos, porque nosotros no firmamos ningún contrato obviamente”.

Seguidamente, Pablo Gómez explicó que la “autoridad nos muestra los contratos y nosotros hacemos un análisis”.

E incluso, no sólo de esos contratos sino de las operaciones de carácter financiero que están involucradas en “los pagos de lo que ampara esos contratos”, dijo Pablo Gómez.

Y, precisó además que en eso “no hay el menor problema y nunca lo ha habido par entregar datos referencias sobre el asunto de Pegasus”.

Los aspectos de seguridad nacional

Por otra parte, explicó que corresponde a la Fiscalía aclarar sobre la forma en cómo se utilizó ese equipo de espionaje.

Por otra parte, Gómez explicó porque no se puede entregar la información relacionada al diagnóstico.

-“El diagnóstico hace referencia a la tecnología que utiliza la UIF en sus actividades que le corresponden. Esa tecnología nos es pública ni puede serlo”.

Es decir, “es por definición y sin tener que hablar mucho, un asunto de seguridad nacional”, detalló.

Además, dijo que la UIF ha creado su propia tecnología adecuado a las facultades legales que tiene, al hecho que recibe todos los días centenares y miles de reportes y avisos.

Seguidamente describió una completa estructura electrónica.

-“Entonces, no debemos hacer referencia, pero parece ser que en el Instituto de la Transparencia (INAI) no pueden entender algo tan simple como lo que acabo de pedir; y están pedido el diagnóstico.

Y sentenció:

-“Lo demás podemos darlo”.

Información de Pegasus un poco recortada

“Pero además respecto de lo demás que vamos a dar, tampoco lo vamos a poder dar, porque la Corte está diciendo que entregamos una versión pública testada”.

Es decir, “donde no haya nombres, donde no haya cuentas, donde no haya más que cantidades que van a estar volando, porque estas cantidades de quién eran y a quién le pagaron”.

-“…, no se va a saber, nosotros podemos decirlo sin problema. La cuestión no es esa, sino es la operación, la tecnología, las cosas que son verdaderamente de seguridad nacional; no podemos hacer eso, queremos que siga funcionando la inteligencia financiera en México”.

