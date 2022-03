Con reestreno de Musas celebran trayectoria de Abraham Oceransky

Musas, que se presentará hasta el 3 de abril en el Teatro El Galeón, aborda la historia de Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, quienes se conocen por casualidad en una capilla y terminan contándose su vida; la obra fue escrita y dirigida por el propio Oceransky

RegeneraciónMx.- El próximo 17 de marzo, en el Teatro El Galeón se reestrenará la obra Musas, a manera de reconocimiento a Abraham Oceransky por su trayectoria.

Musas aborda una historia sobre dos mujeres coincidentes en una época histórica: Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, provenientes de orígenes diferentes y quienes se encuentran por casualidad en una pequeña capilla. Durante una hora charlarán y conocerán algunas de sus intimidades y sus luchas.

Oceransky eligió para esta obra a ambas mujeres en un sitio donde posiblemente se conocieron y en un momento que quedó dentro de ellas para siempre. “Quiero encontrar una manera de hablar de la historia, una que no sea la convencional. Ellas fueron vecinas, se pudieron ver, coincidir en un tiempo y espacio donde fueron sinceras, compartieron sus luchas, sus historias personales y cómo vivieron la violencia.

“He tratado de que las actrices me digan sus pensamientos y sensaciones sobre la obra y los he aplicado en los textos para que no sea tan disfuncional mi visión de hombre frente a lo femenino. Me gusta mucho la vida de estas mujeres; cómo y para qué lo hicieron”.

En la puesta en escena actúan Judith Inda, Érika de la Llave y Gabriela Núñez, intérpretes del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, además de la actriz invitada Astrid Romo.