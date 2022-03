Yanet García arremete contra su exnovio y Martha Higareda por infidelidad

La conductora Yanet García desató un escándalo en redes tras exhibir y despotricar contra Martha Higareda; la acusa de ser parte de una infidelidad

Regeneración, 15 de marzo de 2022. La conductora Yanet García desató la polémica en redes tras exhibir a la actriz Martha Higareda por presuntamente haber sido parte de una infidelidad.

A través de las historias de Instagram, la ‘chica del clima’ compartió detalles del final de su relación pasada tras responderle a una de sus seguidoras que le cuestionó «¿Cómo superar a un ex?».

La respuesta de Yanet García desató controversia porque aseguró que tras el final de su relación, a los pocos días se enteró de que su exnovio comenzó a salir con Martha Higareda.

«Terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha (…) recomiendo no salir con nadie para llenar un vacío»

Debido al comentario de Yanet García, la actriz fue cuestionada durante el programa ‘Venga la Alegría’ donde afirmó que las palabras de la conductora son mentiras.

Martha Higareda comenzó a salir con el exfutbolista americano Lewis Howes, quien tenía pocos días de haber culminado su relación con Yanet García.

Por otra parte, la actriz de ‘No manches Frida’ comentó que «es muy triste que lo plantee así porque eso no es verdad. Lewis es una persona muy integra y cada que tiene una relación él se mantiene con esa persona».

Como consecuencia, Martha Higareda siguió defendiendo a su actual novio y mencionó algunas de sus experiencias con exnovios.

«Se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque yo lo puedo decir con todas sus letras es men-ti-ra. Lewis y yo venimos de vidas muy paralelas porque uno de mis novios fue diagnosticado con narcisismo, es muy fuerte porque cuando conocí a Lewis y nos contamos historias, él pasó lo mismo con sus exes»

Tras el escándalo que provocó la actriz, la ‘chica del clima’ continuó contando más detalles de lo que vivió tras su rompimiento debido a la postura de Martha Higareda en televisión.

Por ello, la conductora utilizó sus historias de Instagram para postear algunas declaraciones de Martha Higareda y así exhibir su verdad.

Por otra parte, Yanet García explicó que el problema comenzó con una pregunta en sus redes sociales, sin embargo, espera destapar la infidelidad por la que pasó.

«Todo empezó porque una seguidora a la cual yo me sentí identificada, luego de esta publicación, Martha hizo una declaración en televisión y dijo que lo que yo había dicho eran mentiras»

Finalmente, ‘la chica del clima’ continúo afirmando que no piensa callarse sobre su última relación, por lo que encontró varias inconsistencias en las declaraciones de Martha Higareda.

Asimismo, comentó que su exnovio no es una persona «integra» tal y como lo describió la actriz durante la entrevista con ‘Venga la Alegría’.

«No voy a permitir que me digan mentirosa por decir la verdad, no me quedaré callada»