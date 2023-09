¡Con los niños no! Nuera de AMLO responde a comentarios infundados por fiesta de su hija

La esposa de José Ramón López Beltrán responde a las criticas por celebrar la fiesta de XV de su hija en Culiacán, Sinaloa.

RegeneraciónMx, 5 de septiembre de 2023.- A través de redes sociales la nuera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Carolyn Adams, respondió a las criticas en contra de su hija.

Adams respondió en redes a las difamaciones por la celebración de los 15 años de su hija en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con Carolyn Adams, no utilizó dinero público para realizar la fiesta de su hija, como se denunció en redes sociales.

Además, se precisó que la fiesta se realizó por los lazos que tiene la menor con la familia de su padre, quien reside en ese estado.

“Nuevamente quiero recalcar que No utilizamos dinero público, como intentan hacer creer. Tanto el padre de mi hija como yo, así como su padrastro, trabajamos arduamente y contribuimos responsablemente para hacer realidad esta celebración”.

Finalmente la nuera del presidente recalcó que no se dedica a la política, ni tampoco forma parte de la corrupción.

“Quiero enfatizar que NO soy política, NO vivo de la corrupción y NUNCA he formado parte de ningún gobierno. Soy una persona individual que ha trabajado incansablemente, sin dañar a nadie ni recurrir a prácticas corruptas”.