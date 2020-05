Conmociona portada de mañana del New York Times: nombra fallecidos

«Las muertes en EEUU se acercan a las cien mil. Pérdida incalculable. No eran simples nombres en una lista. Éramos nosotros.» The New York Times 05/24/2020

Regeneración, 23 de mayo del 2020. El periódico New York Times conmocionó a las redes sociales y medios de comunicación al publicar un homenaje a los casi cien mil fallecidos en Estados Unidos, no simples nombres en una lista, sino nosotros mismos, en síntesis.

Sorprendió el mensaje breve y contundente: –«Pérdida incalculable»-.

Pero sobre todo el núcleo del mensaje es que no se trata solamente de nombres, sino de nosotros mismos.

Y por ello, la conmoción.

Mientras tanto Trump jugando Golf

-Where is the President?

-Oh right–Golfing.

Es decir: -«¿Dónde está el presidente?, -Oh cierto – Golf» dice Victoria Brown Worth, y lo ilustra:

Los que hemos perdido El diario abrió una sección para dar rosto a los nombres de los fallecidos. De esa galería, una pequeña muestra. «La pandemia de coronavirus ha cobrado una cifra incalculable de muertes. Esta serie está diseñada para poner nombres y caras a los números», señala NYT. Rafael Leonardo Black, 71 años, Brooklyn, Artista autodidacta que vivió como un ermitaño.