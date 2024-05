Corte mantiene fideicomisos millonarios, no tienen dignidad: AMLO

Suprema Corte rechaza ponencia de ministra Batres y mantiene sus 13 fideicomisos millonarios. “No son auténticos servidores públicos”: AMLO

Regeneración, 16 de mayo de 2024. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “han demostrado no tener dignidad y no ser auténticos servidores públicos”, señaló AMLO por la decisión de mantener vivos los fideicomisos del Poder Judicial.

Y es que ayer, la segunda sala de la SCJN rechazó un proyecto de la ministra Lenia Batres que proponía quitar la suspensión dictada por un juez que evita la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial.

Cabe destacar que dichos fideicomisos fueron extintos por una reforma aprobada en el Congreso de la Unión.

AMLO

"De ser cierta esta cena pues el problema es que sea la Presidenta de la SCJN quien está promoviendola. ¿Cómo la Presidenta de la Suprema Corte promueve una reunión entre magistrados electorales y dirigentes de partidos políticos? lo que demuestra es el vínculo directo del que… pic.twitter.com/qMzUi1HF0Q — Juncal Solano (@juncalssolano) May 15, 2024

“Lo de ayer no debe ser motivo de sorpresa, porque lo que se estaba buscando es que se cancelaran esos fideicomisos y ellos han demostrado no tener dignidad y no ser auténticos servidores públicos”, declaró

Cabe destacar que AMLO recordó que el año pasado, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, propuso que alrededor de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos recortados fueran para damnificados por el huracán Otis.

“Dijo que sí, pero la han de haber llamado, le dijeron “si tu no te mandas sola”, y se echaron para atrás”, consideró AMLO.

Seguidamente, aseveró:

-“Ya lo sabíamos, nada más es cosa de recordar que los ministros de la corte violan la constitución porque en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República”

Por eso, lo de ayer “no debe ser motivo de sorpresa, porque lo que se estaba buscando es que se cancelaran esos fideicomisos”.

Ojo: Mexicanos están a favor de la ELIMINACIÓN de los millonarios fideicomisos de los ministros de la Suprema Corte. pic.twitter.com/pixDEbpB6Q — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) October 26, 2023

Al respecto de la Suprema Corte, el presidente AMLO aseveró que “han demostrado no tener dignidad y no ser auténticos servidores públicos”.

Corte Conservadora

Cabe destacar que AMLO dijo que la Suprema Corte son “empleados del supremo poder conservador” y que no representan al pueblo y no garantizan la impartición de justicia.

“Esta si es una crisis, no como la de los apagones. ¿Cómo enfrentamos esta crisis? Que el pueblo elija a los jueces, el pueblo tiene un instinto certero, es sabio, se equivoca menos”.

Y es que AMLO insistió:

-“Que el pueblo elija a los ministros, desde luego, también a los magistrados”.

Finalmente el presidente AMLO recalcó ganar “135 mil pesos, 140 mil pesos mensuales y ellos ganan 700 mil y de manera leguleya, como abogados huizacheros”.

Esto, “con todo respeto, ellos le dieron la vuelta y crearon estos fideicomisos y aún cuando el poder legislativo los canceló, ellos no hicieron caso porque son parte del supremo poder conservador”.

Y acusó:

“No son el supremo poder conservador, son empleados del supremo poder conservador”.

La eliminación de los fideicomisos no pone en riesgo ningún derecho laboral de las y los trabajadores.



Como lo dijo nuestra coordinadora nacional @claudiashein, no podemos tener una Suprema Corte de Justicia rica con un pueblo pobre. Solidaricémonos con quien menos tiene. pic.twitter.com/5XckagJQvK — Morena (@PartidoMorenaMx) October 24, 2023

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado