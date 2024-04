Criminales retienen al exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña

Francisco Ramírez Acuña había denunciado anteriormente que fue retenido por presuntos miembros del crímen organizado en Jalisco.

RegeneraciónMx, 11 de abril de 2024. Este día se reportó la privación de la libertad del exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña.

De acuerdo con los último reportes el actual candidato al Senado se encuentra retenido por miembros de grupos criminales.

La información la dio a conocer el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, aunque no brindó más detalles del suceso.

Según informó el líder panista, Ramírez Acuña fue privado de su libertad la tarde de este jueves 11 de abril.

A través de sus redes sociales, Cortés exigió tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que resuelvan el problema.

Aunque, el panista no ofreció mayores detalles sobre el secuestro de Francisco Ramírez Acuña.

Y es que, el pasado miércoles 10 de abril la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) informó que tuvo como invitado al exgobernador.

Unas horas antes de que se deninciara su retención, Ramírez Acuña mostró su apoyo a la alianza “Fuerza y Corazón por México”.

Desde el miércoles circularon algunos videos en donde el exgobernador señala que ha sido retenido en diversas ocasiones por supuestos criminales.

“Tengo que estarme parando en todos lados, que me paran y me preguntan a dónde voy y me toman fotografía mi INE, obviamente no son agentes de seguridad, son malosos”, indicó Francisco Ramírez Acuña.