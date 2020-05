Critican a Calderón y su nuevo libro, señalan plagio

Regeneración, 10 de mayo del 2020. Felipe Calderón anunció la próxima publicación de su libro «Decisiones difíciles», en medio de la controversia por los señalamientos que lo acusan de encubrir a Genaro García Luna.

El ex panista aseguró que en su texto hará remembranza de aquellas «importantes y difíciles» decisiones que le han tocado tomar en su trágico paso por la vida publica de este país.

«Es una necesaria reflexión sobre lo que significa gobernar», apuntó en Twitter el ex presidente.

Las críticas y comentarios contra Calderón no tardaron en la opinión pública.

Incluso se detectó que tanto el título como la portada del libro son casi idénticas a uno publicado por Hillary Clinton, «Hard Choices».

Levante la mano y diga la razón por que NO Comprarías el libro de #Borolas

Hubo quien le recomendó a Calderón otras obras que «complementarían» parte de su versión tras su paso por la presidencia de México.

Otros se preguntaron de qué hablaría el ex mandatario en su libro si, de acuerdo con sus ultimas declaraciones, el nunca supo lo que en realidad pasaba con su ex secretario de seguridad y, al parecer, durante todo su sexenio.

Me quedo con estos #BorolasSiSabia pic.twitter.com/fAfZYRKdtG

Capítulo 1:

Yo No sabía.

Capítulo 2:

Yo no me enteré.

Capítulo 3:

Niego Categóricamente.

Capitulo 4:

Ignoraba lo que hacia mi secretario de…

Y así.

