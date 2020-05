Beatriz Gutiérrez envía mensaje a madres migrantes en Estados Unidos

Regeneración, 10 de mayo del 2020. Beatriz Guitiérez Müller envió un mensaje a las madres mexicanas que radican en Estados Unidos.

“Queridas madres con mucho afecto y sobre todo con admiración las celebro y abrazo a la distancia en esta fecha tan especial», escribió.

A través un vídeo difundido por la Embajada de México, la académica reconoció este 10 de mayo el papel de las mujeres en el extranjero en medio de la pandemia provocada por Covid-19.

“Tal es el caso de muchas de ustedes, que hoy en Estados Unidos se encuentran al frente de esta crisis por la pandemia de Covid-19 desarrollando trabajos esenciales,…»

«….no solo para mantener la economía de ese país, sino también para continuar protegiendo y alimentando a los suyos en Estados Unidos y en México”, expresó.

Destacó la importancia de este día para los mexicanos y reconoció especialmente «a las madres migrantes que dejaron sus lugares de origen buscando nuevas opciones para ellas y sus familias».

El segundo domingo de mayo los estadounidenses celebran a las madres de aquel país, este año este festejo coincidió en ambos países, que enfrentan la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Añadió que el gobierno federal, la Embajada de México en Estados Unidos y los 50 consulados están cerca de ellas al pendiente de sus necesidades para poder asistirlas.

💐¡Hoy es #DíaDeLasMadres en 🇲🇽 y 🇺🇸!

La Dra. @BeatrizGMuller felicita a todas las madres y en especial a las #madresmigrantes, trabajadoras incansables y fuente inagotable de amor. ¡No te pierdas su mensaje!

¡Feliz Día de las Madres! pic.twitter.com/iOwaeiRscJ

— Embassy of Mexico in the US (@EmbamexEUA) May 10, 2020