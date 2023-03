¿Cuáles son los servicios de streaming más vistos en Latinoamérica?

Netflix, Disney, Prime Video y HBO, son solo algunas de las plataformas de streaming que se encuentran en la carrera en busca del mayor número de suscriptores.

Regeneración Mx, 5 marzo 2023. Ante la creciente demanda en los servicios de streaming, cada vez más plataformas de series y películas se han unido a una reñida competencia en busca de acaparar el mayor número de suscriptores en Latinoamérica.

Innegablemente, Netflix se corona como el vencedor en esta carrera, ya que de acuerdo con datos proporcionados por el portar de estadísticas, Statista, esta esla plataforma de streaming preferida en esta parte del mundo.

Con excepción de Brasil, donde Globoplay supera, incluso al doble, la cantidad de clientes del gigante del streaming, por otra parte, desde la llegada de Disney en 2020, la competencia se intensificó aún más.

Puesto que la propuesta de streaming de Disney incluye no solo el catálogo infantil y familiar del conglomerado de entretenimiento más grande en el mundo, sino que también incluye las producciones de Marvel, Pixar y National Geographic.

Grafica tomada de Statista

¿Qué otros servicios de streaming dominan en Latinoamérica?

Pese a que en Latinoamérica contamos con servicios como Star plus, Claro video, Vix plus o Mubi estas plataformas aún no logran figurar entre las más vistas de la parte centro-sur del continente.

En cambio Prime Video Y HBO figuran en las estadísticas junto con Disney y Netflix como las plataformas favoritas, esto se debe en gran parte a las películas y series que lanzan en exclusiva.

Según los datos recabados por FlixPatrol en el último trimestre del 2022, Netflix reportó un total de 230,930,000 millones de suscriptores, mientras que Prime Video y Disney reportaron 200,000,000 y 161.800.000 millones de clientes respectivamente.

Mapa de los principales servicios de streaming

Cabe mencionar que el éxito de Netflix en Latinoamérica persiste a pesar de la reciente crisis que tuvo a raíz de anunciar que ya no se permitirían las cuentas compartidas, habrá que esperar a finales del 2023, para ver si los números siguen favoreciendo a los creadores del Juego del Calamar, una de sus producciones más exitosas.

