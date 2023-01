Cuauhtémoc Cárdenas adversario de la 4T, señalan AMLO y Sheinbaum

Sobre C. Cárdenas: «Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio», señala AMLO. Sheinbaum subrayó «tiempos de definiciones»

Regeneración, 31 de enero de 2023. Por separado y de manera coincidente tanto el presidente AMLO como la Jefa de Gobierno señalaron que Cuauhtémoc Cárdenas es ahora adversario político de la 4 T.

Sheinbaum

Así, Claudia Sheinbaum, coincidió con el presidente AMLO en entrevista al término de su participación en la plenaria de los senadores de Morena.

-“Hay momentos de definición política y en esa definición uno decide dónde quiere estar, y en esa definición, con todo respeto al ingeniero, él toma una decisión de dónde quiere estar».

Además dijo que: «Nosotros también tenemos una definición muy clara, y además no es menor que la gran mayoría del pueblo de México esté con el proyecto que encabeza el presidente”.

Por otra parte Sheinbaum reafirmó su confianza en la dirigencia de Morena y en el método para la definición de la candidatura presidencial.

Además de que aseguró que sí hay piso parejo para los aspirantes.

Honesta

Y es que Sheinbaum señaló que todos los aspirantes coinciden con el presidente AMLO pero cada uno de ellos tiene su sello personal y el suyo, subrayó, es el de la honestidad.

AMLO

Y es que como se sabe Cuauhtémoc Cárdenas se afilió al grupo México Colectivo, que sigue los pasos de Claudio X González.

Esto porque el empresario opositor dice que solitos el PRI, PAN y PRD no pueden ganar la elección y por eso se necesitan de otras fuerzas de la «sociedad civil».

–¿Considera a Cárdenas adversario?- cuestionó un reportero en la Mañanera de AMLO

–»En política, sí. Si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento», dijo el presidente.

Además, consideró que «estamos viviendo en un momento de definiciones y ésta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse».

-«Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas», sentenció AMLO.

Interesante

-“Les comentaba yo ayer que no podemos quejarnos. Nos está tocando vivir tiempos interesantes. Son tiempos estelares en la historia de nuestro país. Antes no pasaba nada».

Así lo comento el presidente al tiempo que aseguró:

-“Si no tuviésemos el apoyo del pueblo, ya nos hubiesen derrocado y vaya que le meten mucho dinero», dijo.

Asimismo el presiente recordó que «tienen todos los medios de información. Antes usaban los golpes de Estado, ahora son golpes de Estado mediáticos, técnicos».

-«…, tienen el control de todos los medios de comunicación, de la mayoría, con honrosas excepciones”, agregó.

Colectivo

Finalmente los portales indican que Cuauhtémoc Cárdenas estaría afiliado al proyecto de «Méxicolectivo».

Que incluye políticos de la calaña de Patricia Mercado; José Narro Robles y Barnés de Castro.

Esto, además el excandidato presidencial priista ​​Francisco Labastida, involucrado en la trama de corrupción del Pemexgate

Incluso, la panista Josefina Vázquez Mota; Dante Delgado, así como la Diputada de ese partido, Ivonne Ortega, exsecretaria nacional del PRI.

Aclara

-“Desde hace más de un año este diálogo comenzó a multiplicarse…, fuimos sistematizando las ideas que surgían de esas conversaciones que provocó el libro Por una democracia progresista, de Cuauhtémoc Cárdenas”.

Así lo dijo Patricia Mercado, sin mencionar la convocatoria real hecha por Claudio X González.