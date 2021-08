Cuidamos el medio ambiente en Dos Bocas: AMLO

El presidente dijo que para abastecer al mercado interno no se necesita extraer mucho petróleo, lo que ayuda a cuidar el medio ambiente

Regeneración, 3 de agosto de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Pemex no producirá más de 2 millones de barriles diarios de petróleo porque esto es suficiente para cubrir la demanda interna.

“Nosotros no vamos a producir más de 2 millones de barriles diarios porque con eso es suficiente para abastecer el mercado interno y con esto se conserva este recurso no renovable, no hay contaminación, se cuida el medio ambiente. Se cuidan todos los estándares de protección al medio ambiente”, especificó.

Asimismo dijo que su administración pretende producir en México los combustibles que se consumen, no comprar gasolina en el extranjero y dejar de comprar petróleo crudo.

“Vamos a producir gasolinas aquí, en lugar de vender petróleo crudo”, señaló.

Se cuidará la flora y fauna en la zona de Dos Bocas

Además indicó que la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, cumple con los estándares de cuidado al medio ambiente.

“Estamos construyendo esta refinería que no se llevaba una acción de este tipo desde hace más de 40 años”, expuso.