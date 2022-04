Daniela Parra y Héctor ‘N’ están en quiebra tras denuncia de Alexa Hoffman

Héctor ‘N’ y su hija Daniela Parra están en quiebra debido al problema legal que enfrentan por los señalamientos de Alexa Hoffman

Regeneración, 20 de abril de 2022. La hija del actor Héctor ‘N’, Daniela Parra, reveló más detalles sobre el proceso legal que interpuso Alexa y Ginny Hoffman.

Luego del aplazamiento de la audiencia intermedia en la que se desahogarían las pruebas de la defensa y la parte acusadora de Héctor ‘N’, la hija del actor reveló la terrible situación económica por la que está pasando.

Como consecuencia de los problemas económicos que está atravesando, Daniela Parra aseguró que no la está pasando bien, incluso ya está tomando antidepresivos para poder lidiar con el proceso legal.

La hija del actor acusado de presunto abuso sexual comentó durante el programa ‘Venga la Alegría‘ que ella es quien ha tenido que resolver los problemas económicos tras las acusaciones.

La hija de Héctor ‘N’ recordó que tras la detención de su padre vive al día con sus gastos porque su padre no tuvo oportunidades para trabajar.

«En el momento en que lo aprehenden, pues mi papá estaba sin un peso, entonces eso a mi se me cayó el mundo encima porque mi papá no dejó dinero»

A pesar de que Daniela Parra trabaja en su venta de tamales, la joven rompió en llanto al revelar que tanto ella como su padre se encuentran en quiebra.

«Sí, estamos en bancarrota. Me gustaría poder decir que no, pero es muy difícil, me dan ataques de ansiedad porque a veces es demasiado para mi»

En otro orden de ideas, la joven fue cuestionada sobre alguna petición que haya emitido la parte acusadora para que dejen en libertad al actor.

Sobre el tema, Daniela Parra aceptó que su hermana Alexa y Ginny Hoffman ya habían solicitado una cantidad de dinero para resarcir los daños.

Sin embargo, la hija del histrión afirmó que no quiere saber nada de ello porque no podría cubrirla, además de que su padre se tendría que declarar culpable.

«Han pedido una cantidad de dinero que no sé, ni me importa porque la cantidad que ellas quieran no la hay y no se las voy a dar. Dentro de eso también venía una disculpa pública y varias cosas que no lo vamos a hacer porque mi papá es inocente»

aseveró la hija de Héctor ‘N’