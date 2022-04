Daniela Parra reveló que su papá Héctor ‘N’ da clases de teatro en la cárcel

La hija de Héctor ‘N’, Daniela Parra, dio a conocer cómo va el caso de su padre además de las nuevas actividades que está realizando en prisión

Regeneración, 4 de abril de 2022. La hija de Héctor ‘N’, acusado de abuso contra Alexa Hoffman, volvió a estar presente ante las cámaras de los medios de comunicación para revelar algunas situaciones del proceso legal contra su padre.

Daniela Parra continua con la venta de tamales para sostener los gastos relacionados a la estadía de su padre en prisión.

Sin embargo, además de la lucha por conseguir los recursos para cubrir los gastos de su padre, la joven reveló que el actor está ocupando su tiempo en prisión a favor de los reos.

Además de que está aprovechando la oportunidad de estar solo para estudiar y consolidarse como un futuro abogado.

Por otra parte, Daniela Parra aseguró sentirse orgullosa de su papá por intentar mantenerse ocupado pese a lo complicado del proceso legal.

«Yo sé que él estando allá adentro no la pasa muy bien pero está haciendo todas estas cosas para mantenerse de pie, fresco y mantenerse ocupado. Ahí adentro le preguntaron ‘¿Oye, no quieres ser el maestro de teatro?’, no sé qué y el otro pues feliz porque le encanta»