Hay algunos europeos que se han encontrado con una dura realidad en México, donde el ciudadano de a pie y el presidente Andrés Manuel López Obrador les informan que nuestro país ya no es tierra de conquista.

Fotos: Presidencia de la República y Especiales

Por Isaac Tapia Martinez

RegeneraciónMx, 18 de marzo de 2022.- Hay algunos europeos con historia e ideología colonialista que se asumen como colonizadores perpetuos, mas hoy se encuentran con una nueva y dura realidad en México, donde el ciudadano común de a pie y el presidente Andrés Manuel López Obrador les informa que México ya no es tierra de conquista. Esta nueva realidad les causa expresiones y acciones intrusivas hacia las domésticas e internacionales políticas mexicanas, y sobre todo, hacia el noble pueblo de México.

Sacan el cobre a pesar de todo el oro que hurtaron

Su feroz obstinación a aceptar que sus artimañas ya no funcionan como en el pasado, porqué las políticas internacionales contemporáneas de México y el Jefe de Estado mexicano ya no están a la venta del mejor postor, les genera una impotencia furibunda, propia de ideologías colonizadoras y absolutistas.

¡Ah qué europeos intrusivos e imperialistas que se reúsan asumir su rol de simples participantes en el juego de la política exterior! Se han mal acostumbrado tanto a ser quienes dictan las reglas del juego, que hoy que los cuadros democráticos que arropan la política doméstica e internacional de México les hacen sacar el cobre, a pesar de todo el oro que por tanto tiempo hurtaron al pueblo mexicano.

Tal vez no existe cantidad suficiente de oro para cubrir sus majaderos e inmensos egos, y he de ahí que el cobre tarde o temprano salga a relucir. Me recuerdan al tipo de individuo que se quiere meter a la fila de las tortillas y a través de astucias mañosas culminan obteniendo su objetivo y llegan hasta jactarse de su triunfo mal habido.

Aquí no comemos caviar, ni un corte fino de carne en un día cualquiera. Aquí se consume lo que la abuela o madre cocinaron en el día, o lo que está en temporada, no lo que sus majestades europeas están acostumbradas a tragar regularmente. Por lo tanto, se les pide de la manera mas atenta, que se formen en la fila de las tortillas como los demás lo hacen.

No entienden que ¡no entienden!

Sépanse por escrito o por voz del presidente López Obrador que en México, los huevos ya no son al gusto, sino son a la carta, así que o aprenden a solicitar sólo lo que está disponible y a su alcance, o se buscan otro lugar donde saciar sus viciados instintos colonialistas e imperialistas a los que tanto se han acostumbrado y a los que se resisten a abandonar.

Es bien sabido por teóricos en el campo de la socio-psicología, que la doctrina e ideología colonialista pueden causar un falso complejo de superioridad y adicción a lo ajeno. Les comento que con gusto en México les asistiremos en su recuperación de este maldito vicio del colonialismo que tanto ha dañado su percepción del existencialismo humano.

Les advierto que como todo vicio no será facial de superar, ya que tendrán que enfrentar sus demonios más arraigados que les orillará a cuestionar su ideología, incluso podría cuestionarles su inmerecida y privilegiada existencia de la cual hoy gozan y han gozado por cientos de años a expensas del absolutismo.

Su arrogancia nos ofende

Con más de 500 años de querernos hacer sentir apócrifamente avergonzados de nuestro color de piel, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra identidad y de nuestra capacidad como un pueblo independiente a través de las seducidas televisoras, medios de comunicación y películas imperialistas, se les informa que su propaganda panfletera no sólo carece de validez ética y moral, sino representa una ofensa más a la dignidad del pueblo mexicano.

Por ya demasiado tiempo nos han querido indoctrinar que hay una raza, etnicidad y un color de piel a la que tenemos que aspirar para ser considerados pares en su sistema absolutista de engaños y falacias. Nos imponen requisitos no solicitados para ser considerados en lo publico como pares, cuando el interés del mexicano de a pie no es aspirar a ser colonialista, sino a ser libre e independiente.

Más que querer vendernos su hechiza propaganda de paridad, tengan un poquito de dignidad, y ofrezcan disculpas por las atrocidades que su historia imperialista y colonialista le causaron a nuestra gente y a nuestros pueblos originarios.

¿Con que derecho piden ustedes respeto, cuando ustedes violaron, ultrajaron, mutilaron y explotaron a nuestros antepasados y a nuestros pueblos originarios? Se necesita ser muy cara dura para cuestionar nuestro actuar como país independiente cuando ustedes no pueden ni controlar los movimientos sociales en sus tierras, y ni que decir del costo de las necesidades básicas como la electricidad, gas, etc.

De Europa a La Chingada

¿A caso creen que nos pueden persuadir de seguir sumisos a sus intereses egoístas e inmorales como lo hacen con aquellos que venden su patria por plata mal habida? Lamento informarles mis queridos y no deseados conquistadores que ya evolucionamos, y nuestra identidad ideológica está arraigada en nuestros pueblos originarios, en nuestro color de piel, en el maíz, en nuestra cultura, en el aroma de nuestra tierra que ustedes bautizaron con sangre.

Así es, nuestra tierra esta bañada con la sangre de nuestros antepasados que sufrieron las atrocidades de su obstinado y adictivo comportamiento imperialista y colonialista. Sabemos y somos conscientes que ustedes no tomaron las decisiones de sus antepasados, mas sus recientes pronunciamientos y acciones en el parlamento europeo replican las acciones de sus antepasados, ya que replican una ideología colonialista que tanto sufrimiento causo a nuestra historia.

El meollo de sus quejas en el parlamento europeo no es una genuina preocupación por la seguridad en nuestro país, sino es que se han dado cuenta que han perdido el control del monopolio cultural que impusieron en nuestro pueblo por tanto tiempo.

Si sus intereses se han visto afectados por las políticas del presidente López Obrador, tal vez sería conveniente que se fueran a La Chingada, rancho del presidente López Obrador donde disfrutará de su retiro, y ahí esperarlo para que puedan entablar un diálogo con él una vez que termine su mandato, ya que al parecer mientras dure su mandato, poco efecto tendrá su injerencismo.

De Europa a La Chingada se puede llegar mas fácilmente de lo que se pudiese pensar, sólo se requiere aceptación o voluntad, pero eso dependerá en la ideología del viajero.

